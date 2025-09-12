México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

El Consulado de México en Chicago, en Estados Unidos, identificó al mexicano Silverio Villegas González, quien fue asesinado a balazos por un agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que dará seguimiento a la investigación sobre el caso.

De acuerdo con el documento que se compartió en redes sociales, Villegas era un migrante originario de Michoacán que trabajaba como cocinero en EU.

Las autoridades mexicanas afirmaron que ya se encuentran en comunicación con los familiares de Silverio Villegas, para dar asistencia consular.

"El consulado está en comunicación con las autoridades de ICE a las que se les ha solicitados información sobre las circunstancia en las cuales el connacional Villegas González recibió disparos por parte del oficial de ICE", dijo en el comunicado.

ICE afirma que disparó contra mexicano Silverio Villegas porque intentó huir

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre "se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes" durante un control de tráfico del ICE.

"Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", de acuerdo con autoridades de EU.

bmc