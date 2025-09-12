Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

México reactiva envío solo de cartas y documentos sin valor comercial a EU

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

México da seguimiento a investigación del asesinato a balazos del mexicano Silverio Villegas por agente de ICE en EU

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

El Consulado de México en Chicago, en, identificó al mexicano Silverio Villegas González, quien fue asesinado a balazos por un agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (), por lo que dará seguimiento a la investigación sobre el caso.

De acuerdo con el documento que se compartió en redes sociales, Villegas era un migrante originario de Michoacán que trabajaba como cocinero en EU.

Las autoridades mexicanas afirmaron que ya se encuentran en comunicación con los familiares de Silverio Villegas, para dar asistencia consular.

Lee también

"El consulado está en comunicación con las autoridades de ICE a las que se les ha solicitados información sobre las circunstancia en las cuales el connacional Villegas González recibió disparos por parte del oficial de ICE", dijo en el comunicado.

ICE afirma que disparó contra mexicano Silverio Villegas porque intentó huir

Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre "se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes" durante un control de tráfico del ICE.

"Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma", de acuerdo con autoridades de EU.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses