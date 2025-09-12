Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

Profeco y ASEA presentan 36 denuncias penales por venta de litros incompletos de combustible

Canciller De la Fuente conversa con su par alemán sobre comercio, inversión y el Plan México

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Martha Lidia Pérez toma protesta como nueva Comisionada Nacional de Búsqueda

En 2015 devolvió 42 mil pesos, ahora ayudó a abuelita tras explosión en puente La Concordia; él es el policía Ángel Soriano

El féretro del influencer conservador , asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en el oeste de EU, llegó a Phoenix, ciudad en la que residía, en el estado de , entre fuertes medidas de seguridad y homenajes para honrar su memoria.

Tras su aterrizaje anoche en el Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor, el cuerpo de Kirk fue sacado del Air Force Two, el avión del vicepresidente de EU, , por personal militar uniformado.

Vance ayudó a cargar el ataúd de Kirk de la aeronave para trasladarlo a la capilla funeraria Hansen Mortuary Chapel, ubicada en el norte de la ciudad donde forjó cercanía con la comunidad conservadora y políticos del lugar.

Charlie Kirk, momentos antes de dar su discurso en la Utah Valley University, en Orem. Foto: de Tess Crowley. AP/Archivo
El vehículo que cargaba su féretro fue escoltado por varios vehículos y motocicletas de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Mientras su cuerpo llegaba, en la sede de la organización de Kirk, Turning Point USA, ubicada en el sur de Phoneix, se congregaban cientos de personas para rendir homenaje al activista conservador, dejando flores, velas y banderas estadounidenses frente a las puertas de las instalaciones.

En la iglesia Dream City, donde el activista asistía a sus rezos y organizaba cada tanto mítines políticos, dedicó una misa en honor a Kirk, al que calificaron en un escrito de "un apasionado y una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica: una fuerza guía para una generación que buscaba claridad en un mundo complejo".

También la universidad estatal de Arizona planea una vigilia en honor a Kirk para el próximo 15 de septiembre por la tarde.

Trump otorgará Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk y podría ir a su funeral

Kirk, de 31 años, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización conservadora Turning Point, era un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país.

El activista conservador recibió el pasado miércoles un disparo en el cuello mientras participaba en un debate universitario frente a centenares de personas en .

Trump ha declarado su intención de asistir al funeral de Kirk, que se realizará en Arizona, aunque se desconoce por el momento la fecha y lugar.

