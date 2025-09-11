Más Información

Washington, 11 sep.- El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompaña este jueves el ataúd del activista a bordo del avión vicepresidencial desde Utah hasta Phoenix.

Vance llegó previamente a la base de la Fuerza Aérea en Utah, donde se reunió con la esposa de Kirk,, y con familiares cercanos antes del traslado.

De acuerdo con un video publicado en la red social X, colocó una mano sobre el ataúd y caminó junto a la escolta militar mientras transportaban los restos al Air Force Two, nombre que recibe el avión asignado al segundo de la Casa Blanca.

Las imágenes muestran a Vance caminando al lado del personal uniformado sin emitir palabras mientras acercan el féretro al avión.

En la aeronave también se encuentran integrantes de Turning Point USA, la organización fundada por el joven activista.

Féretro del difunto influencer de ultraderecha, Charlie Kirk. (11/09/25) Foto: AP
Féretro del difunto influencer de ultraderecha, Charlie Kirk. (11/09/25) Foto: AP

La noche anterior, Vance publicó en X un mensaje en el que subrayó que Kirk fue clave en la victoria republicana de 2024: "Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", y recordó que "no solo ayudó a ganar en 2024, sino que ayudó a dotar de personal a todo el gobierno", reflejando la relevancia política que le reconocía.

Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley al recibir un disparo en el cuello. El FBI identificó al sospechoso como un hombre joven que disparó desde un techo cercano. Se recuperó un arma de fuego y munición relacionada con ideologías extremas. El autor material sigue prófugo y el motivo está bajo investigación.

