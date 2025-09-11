Más Información

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Vector de Alfonso Romo, en el ojo del huracán; ligan casa de bolsa con huachicol fiscal

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva

Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto

Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario

Abogada, maestra y exfiscal humanista; ella es Martha Lidia Pérez Gumercindo, nueva comisionada Nacional de Búsqueda

Manuel Espino, panista por 33 años, coordinador de giras con Fox... ahora defensor de AMLO y diputado de Morena

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Chofer de pipa de gas que explotó en Iztapalapa se encuentra en estado crítico y custodiado, informa Fiscalía CDMX

El presidente de Estados Unidos, , pidió el jueves una respuesta no violenta al asesinato de su aliado , un activista de derecha asesinado a tiros.

"Él era un defensor de la no violencia. Esa es la forma en que me gustaría que la gente respondiera", dijo Trump a los periodistas.

"Estoy realmente preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema", dijo hoy Trump en el exterior de la antes de partir a Nueva York, donde tiene previsto pasar el fin de semana.

Charlie Kirk durante su plática en la Universidad del Valle de Utah, antes de su asesinato. (10/09/25) Foto: AP/Archivo
El republicano ya acusó en la víspera a la retórica de "la izquierda radical" de ser directamente responsable del "terrorismo" que está detrás del asesinato de Kirk.

Al ser preguntado sobre si tenía información que apunte a la motivación del asesino, al que calificó de "auténtico animal", indicó que sí la tiene, pero que la compartirá más tarde.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley en la localidad de Orem.

Trump dijo hoy también que ha hablado con la viuda del activista, Erica Kirk, de la que dijo que "está devastada", y afirmó que los equipos de investigación "están haciendo grandes progresos" para detener al asesino de Kirk, que permanece a la fuga.

