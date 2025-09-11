Más Información
Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que podría revocar los visados a los extranjeros que "glorifiquen" el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente, Donald Trump.
"Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país", escribió el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en la red social X.
Landau, quien se autodenomina “el quitavisas”, expresó su indignación tras observar en redes sociales a “algunos elogiando, justificando o minimizando el suceso” y, por ello, instruyó a los funcionarios consulares a “tomar las medidas pertinentes”.
Lee también FBI difunde fotos de "persona de interés" en el asesinato de Charlie Kirk; pide ayuda al público para identificarlo
Además, instó a sus seguidores en X a informarle sobre cualquier comentario de ese tipo realizado por ciudadanos extranjeros, con el fin de que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.
Sigue búsqueda de sospechoso del ataque a Charlie Kirk
Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en la Universidad Utah Valley.
Las autoridades siguen buscando al autor del crimen, quien habría disparado desde el tejado de un edificio del campus para luego escapar. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer dos fotos del sospechoso.
Lee también Trump condecorará a Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad; lo define como "un gigante de su generación"
El comentarista conservador, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización Turning Point, era un estrecho aliado de Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.