Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que podría revocar los visados a los extranjeros que "glorifiquen" el asesinato del comentarista conservador , un estrecho aliado del presidente, .

"Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país", escribió el vicesecretario de Estado, , en la red social X.

Landau, quien se autodenomina “el quitavisas”, expresó su indignación tras observar en redes sociales a “algunos elogiando, justificando o minimizando el suceso” y, por ello, instruyó a los funcionarios consulares a “tomar las medidas pertinentes”.

Además, instó a sus seguidores en X a informarle sobre cualquier comentario de ese tipo realizado por ciudadanos extranjeros, con el fin de que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.

Sigue búsqueda de sospechoso del ataque a Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles de un mientras participaba en un evento en la Universidad Utah Valley.

Las autoridades siguen buscando al autor del crimen, quien habría disparado desde el tejado de un edificio del campus para luego escapar. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer dos fotos del sospechoso.

El comentarista conservador, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización Turning Point, era un estrecho aliado de Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

