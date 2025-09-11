Más Información

Los investigadores aún no han encontrado a la persona que mató al líder juvenil de la derecha estadounidense , pero tienen imágenes de él y han recuperado el arma utilizada, informó el este jueves.

"Hemos recuperado lo que creemos que es el que se utilizó en el tiroteo de ayer. Es un rifle de alta potencia", dijo un agente del FBI en una rueda de prensa, quien añadió: "tenemos buenas imágenes del sospechoso".

Investigadores creen que asesino de Charlie Kirk tiene "edad universitaria"

Las autoridades que investigan el asesinato del activista ultraconservador estadounidense y estrecho aliado del presidente Donald Trump, informaron que creen que el autor del ataque tiene "edad universitaria".

"Todo lo que sé sobre el sospechoso es que se integraba bien en una institución universitaria. No estamos revelando muchos detalles por ahora, pero pronto lo haremos.

"Por el momento, no podemos decir nada, pero esa persona parece tener edad universitaria", explicó en una rueda de prensa Robert Bowles, agente especial del FBI a cargo de la oficina de Salt Lake City, en el estado de Utah.

