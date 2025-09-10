OREM, Utah — La persona sospechosa del tiroteo letal de Charlie Kirk está detenida, según director del FBI.

"El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI", dijo Kash Patel. El director del FBI también prometió "actualizaciones cuando estén disponibles".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que "en este momento, no hay información que nos lleve a creer que hay una segunda persona involucrada". Los investigadores están “buscando activamente” personas que puedan tener más información sobre el tiroteo, dijo Cox.

Lee también ¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

El gobernador dijo que las autoridades tienen “una persona de interés bajo custodia que está siendo entrevistada en este momento”.

El tirador vestía ropa oscura y disparó desde un tejado en el campus a cierta distancia, dicen autoridades.

El evento en el que fue asesinado contó con más de 3 mil asistentes; seis agentes estaban encargados de la seguridad, según Jeff Long, jefe de policía de la Universidad del Valle de Utah.

Lee también Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah

También había policías vestidos de civil entre la multitud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa