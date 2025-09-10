Más Información

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja 57 heridos; 19 de ellos graves

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”; testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

Suspenden orden de aprehensión contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol; había sido detenido en la CDMX

Aumentarán hasta 15% los precios a consumidores de refrescos, afirman productores; advierten pérdida de empleos

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Senado alista doble sesión del pleno; discutirán ratificación de cargos y lenguaje de género en la Guardia Nacional

Atacan vivienda de alcalde electo de Coxquihui, Veracruz; reportan un muerto

Caen tres presuntos integrantes de la Unión Tepito en GAM; tenían droga y cartuchos útiles

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

OREM, Utah — La persona sospechosa del tiroteo letal de está detenida, según director del FBI.

"El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI", dijo. El director del FBI también prometió "actualizaciones cuando estén disponibles".

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que "en este momento, no hay información que nos lleve a creer que hay una segunda persona involucrada". Los investigadores están “buscando activamente” personas que puedan tener más información sobre el tiroteo, dijo Cox.

El gobernador dijo que las autoridades tienen “una persona de interés bajo custodia que está siendo entrevistada en este momento”.

El tirador vestía ropa oscura y disparó desde un tejado en el campus a cierta distancia, dicen autoridades.

El evento en el que fue asesinado contó con más de 3 mil asistentes; seis agentes estaban encargados de la seguridad, según Jeff Long, jefe de policía de la Universidad del Valle de Utah.

También había policías vestidos de civil entre la multitud.

