El influencer conservador Charlie Kirk, baleado este martes en una universidad en Utah, murió, informó el presidente estadounidense, Donald Trump.
"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!", posteó Trump en su red, Truth Social.
Información en desarrollo...
