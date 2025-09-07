Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo abucheos, y algunos aplausos, por parte de los asistentes de la final masculina, entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, del Abierto de Estados Unidos.

Cuando la cámara apuntó al mandatario al final del primer set, el estadio vibró, muchos se levantaron de sus sitios para abuchear con el pulgar para abajo, mientras que otros, en menos cantidad, optaron aclamar y aplaudir al magnate.

La presencia de Trump, que vio el partido desde el palco principal del Estadio Arthur Ashe tras ser invitado por la lujosa marca de relojes suiza Rolex, hizo que el partido empezara este domingo con un retraso de 30 minutos por un refuerzo de las medidas de seguridad, que hoy contaba con un doble control del Servicio Secreto y de otras agencias federales en las entradas del complejo deportivo y del estadio.

Trump, nacido en Nueva York, fue hace años un pilar del Abierto de Estados Unidos, pero no ha asistido al torneo desde que fue abucheado en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, al poco de lanzar su primera campaña presidencial.

La presencia del mandatario en este torneo provocó que se convocara una protesta en su contra fuera de las instalaciones por la organización Rechazar el Fascismo en Nueva York.

LOUD BOOS AS TRUMP IS SHOWN ON BIG SCREEN AT U.S. OPENpic.twitter.com/gGXE62C9Vj — NewsWire (@NewsWire_US) September 7, 2025

"Trump amenaza con enviar tropas federales y la Guardia Nacional a Nueva York, Chicago y otras ciudades lideradas por demócratas, desatando la violencia racista y supremacista blanca contra nuestras comunidades. Así es el fascismo y debe detenerse antes de que sea demasiado tarde", anotó la organización en un comunicado.

No obstante, casi no asistieron manifestantes a la protesta, según dijeron a EFE los organizadores. Aparentemente, la falta de participación se produjo porque se convocó la protesta con poco tiempo. Tampoco ayudó el hecho de que Nueva York amaneciera hoy con el cielo encapotado y lluvias.

El republicano también asistió en los últimos meses a otras grandes finales deportivas, como la del Super Bowl en Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, donde también fue abucheado, o la de artes marciales mixtas UFC en Miami.

En junio, al llegar al teatro Kennedy Center para el estreno de Los Miserables, también fue abucheado por una parte del público. Además, según reportes de medios, parte del elenco titular se negó a actuar debido a su presencia.

Cuestionado al respecto, Trump respondió: "No podría importarme menos. Lo único que hago es gestionar bien este país".

Ooh, #USOpen just showed Trump on screen again during this set break and there was loud, clear booing this time. pic.twitter.com/DYXmHvGEwq — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 7, 2025

