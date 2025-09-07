Más Información

Fiscales, policías y militares guatemaltecos capturaron este domingo a 17 presuntos miembros de la durante un operativo a gran escala contra la , informaron la Policía y la Fiscalía.

Las pandillas en se dedican a extorsionar principalmente a comerciantes y empresarios de . Quienes se niegan a pagar son asesinados.

Unos mil 500 policías y militares participaron en las diligencias en el popular Barrio El Gallito, en el centro de Ciudad de , para "impactar directamente las operaciones criminales de la Mara Salvatrucha", dijo la Policía en un comunicado.

Las diligencias contra la Mara Salvatrucha -declarada por Estados Unidos- es en seguimiento a una denuncia interpuesta en febrero pasado por el delito de extorsión, precisó el Ministerio Público (Fiscalía).

Los detenidos son acusados de los delitos de extorsión, asesinato, asociación ilícita y delitos relacionados con el , detalló.

El barrio El Gallito es considerado por las autoridades como de alta peligrosidad y el principal centro de venta de en la capital.

Además de la Mara Salvatrucha, en el país también opera de forma similar la pandilla Barrio 18, ambas con una importante presencia en Centroamérica.

Guatemala cerró 2024 con una tasa de 16,1 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio del Interior, el doble del promedio mundial.

Junto con el narcotráfico, las pandillas son responsables de casi la mitad de las muertes violentas que ocurren cada año en el país, según las autoridades.

