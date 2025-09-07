Más Información

Conferencia del Gabinete de Seguridad; sigue aquí el minuto a minuto

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

A abrir la cartera, gobierno subasta desde Tamayos al Chipote chillón

Asaltos y ambulantaje a la salida del Metro

Crónica: la noche en que Residente hizo brincar y callar al Zócalo por Gaza

Huachicol, un delito que no se atacó en el pasado

Sheinbaum anuncia inversión de 831 mdp en Sonora; apoyarán a ganaderos para producir carne de calidad

“MC ya coquetea con Morena”

Estudiante se lanza contra Noroña sobre misoginia y austeridad; "¿dónde queda la congruencia que dice tener?", cuestiona

Él es Antonio Martínez, exdirectivo en Aduana de Tamaulipas, taquero y coleccionista de autos; otro detenido por red de huachicol

Andrea Camilleri: el privilegio de no estar de acuerdo

Gabriela Domínguez y el territorio femicomunal, por Jorge Ayala Blanco

Caracas. Autoridades venezolanas desmantelaron una en el estado costero de Falcón (oeste), presuntamente "utilizada por los internacional" para la "distribución de sustancias", informó este domingo el segundo comandante de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Miguel Domínguez.

Según un video del funcionario, publicado en Telegram, la pista tenía una longitud aproximada de 500 metros.

Los efectivos, tal y como muestran las imágenes, movilizaron maquinaria pesada hasta la zona para inhabilitar la superficie.

Por su parte, el indicó que el terreno era apto para el aterrizaje de "aeronaves ligeras" y fue detectada durante "labores de patrullaje preventivo".

En agosto pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que había localizado otra y dos aeronaves "enmascaradas" en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).

Caracas defiende su estrategia contra el , mientras EU mantiene un gran despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el y principalmente proveniente de Venezuela.

La Administración chavista ha tildado de "amenazas" las operaciones impulsadas por Washington, que acusa al presidente venezolano, , de liderar el llamado .

Más Información

