Más Información

Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes

Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Se registra explosión e incendio en fábrica Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, NL; empresa descarta personas heridas

Se registra explosión e incendio en fábrica Zinc Nacional, en San Nicolás de los Garza, NL; empresa descarta personas heridas

Trump advierte que EU "derribará" los aviones venezolanos que representen una amenaza; da orden de "tomar la decisión apropiada"

Trump advierte que EU "derribará" los aviones venezolanos que representen una amenaza; da orden de "tomar la decisión apropiada"

Cutzamala rompe récord de almacenamiento con 74.88%; alcanza su mejor nivel en seis años

Cutzamala rompe récord de almacenamiento con 74.88%; alcanza su mejor nivel en seis años

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

El presidente de , Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si su país fuera agredido "pasaría a una etapa de lucha armada", en un contexto en el que denuncia "amenazas" de , que lleva a cabo un despliegue militar en aguas del mar Caribe, cercanas a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Maduro indicó que Venezuela está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional", pero, agregó, si "fuera agredida, de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional".

"Pasaríamos a una etapa de lucha armada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, la soberanía y de nuestro pueblo", agregó el líder chavista en un acto de activación de las , transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Lee también

Elementos de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un acto encabezado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Foto: Xinhua/ Archivo
Elementos de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un acto encabezado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Foto: Xinhua/ Archivo

Asimismo, señaló que Venezuela está en la "fase de alistamiento y preparación" en defensa de Venezuela y pasará al "despliegue de las capacidades defensivas, de entrenamiento y reentrenamiento de toda la población venezolana".

Igualmente, dijo que el pueblo de Venezuela es "pacifista", pero "guerrero" y que "nadie" lo va a "venir a esclavizar" ni "hoy ni nunca jamás".

De esta manera, Maduro dio inicio al primer día de "activación operativa, organizativa, de toda la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), ya estructurada, de los ciudadanos y ciudadanas que se alistaron en las primeras dos jornadas", llevadas a cabo en agosto, en defensa de Venezuela ante las "amenazas" que denuncia por parte de Estados Unidos.

Lee también

Más temprano, el canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó que el despliegue de aviones de Estados Unidos amenaza al Gobierno de Maduro, luego de que el país norteamericano ordenara que diez naves de combate F-35 se dirigieran a una base aérea de Puerto Rico como parte de la operación ordenada por Washington para combatir el narcotráfico en el Caribe.

En un contacto telefónico con VTV, el canciller reiteró que el secretario de Estado de EU, , justifica el despliegue militar "usando como pretexto una supuesta persecución contra el narcotráfico", incluyendo, mencionó, que el gobierno venezolano trafica con drogas, pero, agregó, esto es "la mayor mentira".

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que asegura "contaminan" las calles de su país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025 estos son los requisitos que casi nadie conoce. Foto: RENAPO / Canva

CURP biométrica 2025: estos son los requisitos que casi nadie conoce

Beca Rita Cetina ¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo de primaria Confirman fecha y requisitos oficiales. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo de primaria? Confirman fecha y requisitos oficiales

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Visa americana de turista: ¿A partir de cuándo costará $435 dólares tramitarla?

USCIS/ iStock/Cavan Images

USCIS tendrá NUEVOS AGENTES especiales para investigar, arrestar y deportar a inmigrantes

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA