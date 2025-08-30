Más Información

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Putin llega a China para cumbre clave organizada por Xi; asistirá a gran desfile militar en Beijing

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

ONU condena asesinato de la buscadora Aida Karina Juárez; reporta 8 activistas asesinados en lo que va del año

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

¡Por fin! Concluye reparación del socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; trabajos duraron 17 días

Comando remata a paciente en clínica privada de Culiacán; autoridades realizan operativo

Comando remata a paciente en clínica privada de Culiacán; autoridades realizan operativo

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Reforma electoral no va a desaparecer a los "pluris", afirma Luisa Alcalde; pide respetar a las minorías

Reforma electoral no va a desaparecer a los "pluris", afirma Luisa Alcalde; pide respetar a las minorías

FGR extradita a EU a mexicano acusado de asesinar a una mujer en 2020; es requerido por la Corte de Nevada

FGR extradita a EU a mexicano acusado de asesinar a una mujer en 2020; es requerido por la Corte de Nevada

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Un grupo de simpatizantes del oficialismo venezolano juró este sábado al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) defender al país de lo que señalaron como "amenazas" de Estados Unidos, a cuyo gobierno el Ejecutivo de acusa de desplegar "buques de guerra" en el Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

Cientos de chavistas participaron en una marcha en un sector de Caracas hasta el Cuartel de la Montaña, que alberga la tumba de Chávez, como parte de las actividades celebradas en paralelo al proceso de alistamiento de milicianos convocado por el presidente Maduro, en respuesta a las amenazas de .

En la movilización participó el titular del Ministerio de Trabajo, Eduardo Piñate, quien, en nombre del grupo, juró lealtad al legado de Chávez y expresó el compromiso de "defender la patria, la soberanía, la integridad territorial" y el "derecho como pueblo a construir" su propio futuro.

Lee también

"El imperialismo nos amenaza porque quiere apropiarse de nuestras riquezas, (...) nos amenaza por el ejemplo que presentamos ante el mundo con el proyecto político de justicia, de paz y de igualdad del socialismo bolivariano que hoy estamos desarrollando, que comenzamos a construir con el comandante Chávez", expresó.

El ministro aseguró que el está "movilizado, consciente y dispuesto a darlo todo" por "la libertad, por la independencia, por la paz y por la prosperidad".

Junto a Piñate se encontraba el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, quien afirmó que Chávez "está vivo en las calles" del país, cuyo pueblo, dijo, se ha movilizado con el propósito de "defender la soberanía".

Lee también

"Le estamos enviando un mensaje claro al imperio capitalista (...) que el pueblo en la calle no tiene miedo, que el pueblo es un pueblo valiente como su presidente Nicolás Maduro, (...) que lo han agredido, que lo han intentado asesinar, pero que no han podido ni podrán porque hay un pueblo con él", agregó.

Al Cuartel de la Montaña también llegaron motoristas que recorrieron varias calles de Caracas desde la sede de la cartera de Transporte en respaldo a Maduro, a quien Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura, acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

El martes, el Gobierno, a través de su misión permanente ante la , alertó de que EE.UU. planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un de ataque rápido" a las costas venezolanas esta próxima semana.

Ante esto, Maduro pidió al secretario general de la ONU, , interceder para que el gobierno de EU cese sus "acciones hostiles".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre