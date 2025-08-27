Más Información

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Sheinbaum defiende a Fernández Noroña por casa de 12 mdp en Tepoztlán; “hacen un escándalo”, dice

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Checo Pérez ve en Cadillac su despedida de la Fórmula 1; "es mi último gran proyecto", lanzó el mexicano

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Descartan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar rectoría de la BUAP; no acudirá a entrevista por el cargo

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Casa de Noroña de 12 mdp; 5 cartones donde se olvida la austeridad republicana

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

México suspende envíos postales y paquetería por nueva medida de EU; se cobrarán impuestos

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció hoy que habrá "más de 1 mil puntos" de alistamiento de milicianos el viernes y sábado próximos, a fin de incrementar el registro de voluntarios convocado por el presidente para hacer frente eventualmente a lo que Caracas denuncia como una "agresión" de en alusión a la ofensiva naval desplegada en el mar Caribe.

"Nos vamos a organizar en más de 1 mil puntos. Ya el nivel de organización esta vez es mucho mayor", dijo Padrino en un acto en el que estuvo acompañado de miembros del Gobierno y oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (), según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En las próximas horas se darán a conocer los espacios que se dispondrán para las nuevas inscripciones en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo defensivo compuesto por civiles voluntarios que fue creado en 2009 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Lee también

"Allí vamos a estar, en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos", dijo Padrino, para de, esa manera, decir "no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar y no al intervencionismo".

Vista del destructor U.S.S. Gravely (DDG 107). (AP Foto/Bernat Armangue, Archivo)
Vista del destructor U.S.S. Gravely (DDG 107). (AP Foto/Bernat Armangue, Archivo)

Maduro anuncia convocatoria miliciana ante alto número de registros

El pasado lunes, Nicolás Maduro anunció una nueva convocatoria de alistamiento de milicianos argumentando que el fin de semana los centros de registro se habían visto "desbordados" por la "presencia masiva" de ciudadanos.

El mandatario ha convocado estas jornadas de registro de voluntarios como parte del 'Plan Nacional de Soberanía y Paz', activado tras el despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela en el marco de unas maniobras que Washington define como acciones contra el narcotráfico.

Este martes, el ministro de Defensa informó de un despliegue de buques de "mayor porte" frente a aguas territoriales de Venezuela en el mar Caribe para combatir el tráfico de sustancias ilícitas, poco después de que Caracas denunciara un "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" por parte de EU.

Lee también

Esto último, en alusión al despliegue del USS Newport News, un submarino de propulsión nuclear de tipo “fast attack” (ataque rápido). Sin embargo, este tipo de submarinos no necesariamente llevan armas nucleares, sino que suelen estar armados con torpedos y misiles de ataque convencionales, según fuentes oficiales de la Marina de los EU.

El Gobierno de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó este mismo martes de que EU planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros "buques de guerra", como parte, señaló, de las "acciones hostiles" del Gobierno de Donald Trump.

Esto, según Venezuela, representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales", así como una violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios. Foto: Adobe/ INAPAM

Día del Abuelo 2025: INAPAM celebra a los adultos mayores con estos descuentos y beneficios

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Este es el NUEVO REQUISITO en el trámite de visa americana a partir de septiembre

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo. Foto: iStock

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta? Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar / Infonavit

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta?

Universal Horror. Foto: Cortesía Choose Chicago

Chicago será el nuevo epicentro del horror con la llegada de Universal Horror Unleashed