El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció hoy que habrá "más de 1 mil puntos" de alistamiento de milicianos el viernes y sábado próximos, a fin de incrementar el registro de voluntarios convocado por el presidente Nicolás Maduro para hacer frente eventualmente a lo que Caracas denuncia como una "agresión" de Estados Unidos en alusión a la ofensiva naval desplegada en el mar Caribe.

"Nos vamos a organizar en más de 1 mil puntos. Ya el nivel de organización esta vez es mucho mayor", dijo Padrino en un acto en el que estuvo acompañado de miembros del Gobierno y oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En las próximas horas se darán a conocer los espacios que se dispondrán para las nuevas inscripciones en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo defensivo compuesto por civiles voluntarios que fue creado en 2009 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Allí vamos a estar, en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos", dijo Padrino, para de, esa manera, decir "no al imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar y no al intervencionismo".

Vista del destructor U.S.S. Gravely (DDG 107). (AP Foto/Bernat Armangue, Archivo)

Maduro anuncia convocatoria miliciana ante alto número de registros

El pasado lunes, Nicolás Maduro anunció una nueva convocatoria de alistamiento de milicianos argumentando que el fin de semana los centros de registro se habían visto "desbordados" por la "presencia masiva" de ciudadanos.

El mandatario ha convocado estas jornadas de registro de voluntarios como parte del 'Plan Nacional de Soberanía y Paz', activado tras el despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela en el marco de unas maniobras que Washington define como acciones contra el narcotráfico.

Este martes, el ministro de Defensa informó de un despliegue de buques de "mayor porte" frente a aguas territoriales de Venezuela en el mar Caribe para combatir el tráfico de sustancias ilícitas, poco después de que Caracas denunciara un "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" por parte de EU.

Esto último, en alusión al despliegue del USS Newport News, un submarino de propulsión nuclear de tipo “fast attack” (ataque rápido). Sin embargo, este tipo de submarinos no necesariamente llevan armas nucleares, sino que suelen estar armados con torpedos y misiles de ataque convencionales, según fuentes oficiales de la Marina de los EU.

El Gobierno de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó este mismo martes de que EU planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros "buques de guerra", como parte, señaló, de las "acciones hostiles" del Gobierno de Donald Trump.

Esto, según Venezuela, representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales", así como una violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

