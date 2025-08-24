Más Información

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Resultado: Barcelona se impone ante América Femenil; las subcampeonas de la Champions League se adueñan del Estadio Ciudad de los Deportes

Resultado: Barcelona se impone ante América Femenil; las subcampeonas de la Champions League se adueñan del Estadio Ciudad de los Deportes

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Restringen uso de taxis por aplicación en el AIFA

Restringen uso de taxis por aplicación en el AIFA

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

A la mano, la compra de armas de fuego en la CDMX

A la mano, la compra de armas de fuego en la CDMX

Se multiplican envíos a EU de artículos de acero y aluminio

Se multiplican envíos a EU de artículos de acero y aluminio

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Medio siglo: Museo del Chopo

Medio siglo: Museo del Chopo

En medio de una tensión en el Caribe, la líder opositora venezolana advirtió al gobierno de Nicolás Maduro que el presidente de EU, , "no está jugando".

La declaración, realizada en una entrevista con Fox News, subraya la seriedad con la que Washington aborda el conflicto con Venezuela.

La postura de Machado llega en un contexto de un notable despliegue militar en la región. La administración Trump envió buques de guerra al mar Caribe, argumentando que la medida es una estrategia para combatir a los cárteles de la droga.

“Esto es bastante serio. Esta es una estructura criminal que está usando Venezuela para canalizar toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos”, declaró.

Lee también

Machado enfatizó que la administración Trump considera la crisis venezolana como un asunto de alta prioridad en su política exterior. La líder opositora en la clandestinidad también sostuvo que "muy pocos militares en el alto rango militar están apoyando a Maduro y deben tomar una decisión".

Para la líder opositora, el respaldo de EU es un factor crucial para lograr un cambio democrático en Venezuela, un país que, según sus palabras, podría transformarse de una "cueva de criminales" a un lugar de estabilidad y prosperidad en toda la región.

Por su parte, el gobierno de Maduro desestimó las amenazas de EU, considerándolas un "show" y una amenaza a la estabilidad regional. La portavoz de la Casa Blanca, , dejó claro que Washington está listo para "usar todo su poder" para frenar el flujo de drogas, incluyendo el despliegue de militares en aguas cercanas a Venezuela.

Lee también

EU advierte que confrontará a cárteles que amenacen su seguridad

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió públicamente el 14 de agosto que EU "confrontará" a los cárteles que amenacen su seguridad, haciendo referencia directa al "Cartel de los Soles", presuntamente liderado por el gobernante oficialista.

En la misma línea, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, acusó a Maduro de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para mover "cantidades récord de cocaína" hacia México, con destino final en EU. Asimismo, describió a Venezuela como un "estado narcoterrorista" que facilita el trasiego de drogas.

Buques en Venezuela

El presidente estadounidense, , ordenó el despliegue de buques de guerra, miles de marines y hasta un submarino nuclear en el sur del Caribe, cerca de . El objetivo, señaló Washington, es combatir a los narcotraficantes a los que su gobierno designó "terroristas". Sin embargo, la decisión generó nerviosismo en Venezuela y temores de una escalada.

El megaoperativo incluye:

  • Tres destructores de misiles guiados: El USS Jason Dunham, el USS Sampson y el USS Gravely
  • Tres buques: el USS San Antonio, el USS Iowa Jima y el USS Fort Lauderdale
  • Al menos un submarino nuclear
  • Aviones P-8 Poseidon de vigilancia marítima
  • 6 mil 700 elementos: 4 mil 500 marinos con los buques y 2 mil 200 marines adicionales

Lee también

¿Por qué envió Trump esa fuerza a Venezuela?

El gobierno de Trump acusa al régimen de , a quien no reconoce como presidente venezolano, de ser el líder de un cártel del narcotráfico, el Cártel de Los Soles, y de inundar Estados Unidos de cocaína, que envía a México y de ahí a suelo estadounidense, según la argumentación de la administración republicana.

*Con información de El Nacional y Guadalupe Galván

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana