En medio de una tensión en el Caribe, la líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió al gobierno de Nicolás Maduro que el presidente de EU, Donald Trump, "no está jugando".

La declaración, realizada en una entrevista con Fox News, subraya la seriedad con la que Washington aborda el conflicto con Venezuela.

La postura de Machado llega en un contexto de un notable despliegue militar en la región. La administración Trump envió buques de guerra al mar Caribe, argumentando que la medida es una estrategia para combatir a los cárteles de la droga.

“Esto es bastante serio. Esta es una estructura criminal que está usando Venezuela para canalizar toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos”, declaró.

Machado enfatizó que la administración Trump considera la crisis venezolana como un asunto de alta prioridad en su política exterior. La líder opositora en la clandestinidad también sostuvo que "muy pocos militares en el alto rango militar están apoyando a Maduro y deben tomar una decisión".

Para la líder opositora, el respaldo de EU es un factor crucial para lograr un cambio democrático en Venezuela, un país que, según sus palabras, podría transformarse de una "cueva de criminales" a un lugar de estabilidad y prosperidad en toda la región.

Por su parte, el gobierno de Maduro desestimó las amenazas de EU, considerándolas un "show" y una amenaza a la estabilidad regional. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó claro que Washington está listo para "usar todo su poder" para frenar el flujo de drogas, incluyendo el despliegue de militares en aguas cercanas a Venezuela.

🇻🇪 | María Corina Machado: “Maduro está muy preocupado, y debería estarlo”, afirmando que el pueblo venezolano está unido, que pocos altos mandos militares lo respaldan y que “tendrán que tomar una decisión pronto porque la decisión de Trump no es juego”.

pic.twitter.com/kCUqKQXTwH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 24, 2025

EU advierte que confrontará a cárteles que amenacen su seguridad

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió públicamente el 14 de agosto que EU "confrontará" a los cárteles que amenacen su seguridad, haciendo referencia directa al "Cartel de los Soles", presuntamente liderado por el gobernante oficialista.

En la misma línea, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, acusó a Maduro de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para mover "cantidades récord de cocaína" hacia México, con destino final en EU. Asimismo, describió a Venezuela como un "estado narcoterrorista" que facilita el trasiego de drogas.

🇺🇸🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: El buque anfibio USS San Antonio (LPD-17) zarpó hace unos minutos desde el puerto de Norfolk, Virginia, hacia aguas frente a Venezuela.pic.twitter.com/DtWnLWLVai — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 24, 2025

Buques en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue de buques de guerra, miles de marines y hasta un submarino nuclear en el sur del Caribe, cerca de Venezuela. El objetivo, señaló Washington, es combatir a los narcotraficantes a los que su gobierno designó "terroristas". Sin embargo, la decisión generó nerviosismo en Venezuela y temores de una escalada.

El megaoperativo incluye:

Tres destructores de misiles guiados: El USS Jason Dunham, el USS Sampson y el USS Gravely

de misiles guiados: El USS Jason Dunham, el USS Sampson y el USS Gravely Tres buques : el USS San Antonio, el USS Iowa Jima y el USS Fort Lauderdale

: el USS San Antonio, el USS Iowa Jima y el USS Fort Lauderdale Al menos un submarino nuclear

Aviones P-8 Poseidon de vigilancia marítima

de vigilancia marítima 6 mil 700 elementos: 4 mil 500 marinos con los buques y 2 mil 200 marines adicionales

¿Por qué envió Trump esa fuerza a Venezuela?

El gobierno de Trump acusa al régimen de Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente venezolano, de ser el líder de un cártel del narcotráfico, el Cártel de Los Soles, y de inundar Estados Unidos de cocaína, que envía a México y de ahí a suelo estadounidense, según la argumentación de la administración republicana.

