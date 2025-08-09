Más Información

El New York Times exhibe cómo el Cártel de Sinaloa sigue enviando fentanilo a EU; cambia a cargas pequeñas e idea métodos creativos

Aranceles de Trump: EU presiona a países para obtener concesiones a empresas aliadas, reporta el Washington Post

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Entre globos y flores sepultan al niño Fernando, quien fuera retenido por una deuda de mil pesos

Isaac Del Toro, tras conquistar la Vuelta a Burgos; "es un orgullo representar a México", asegura

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

FEADLE confirma que homicidio del periodista Antonio de la Cruz fue por su labor; faltan órdenes de aprehensión por cumplimentar

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos

Marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas avanza sobre Reforma; afecta Línea 7 del Metrobús

Caracas. El ministro de Interior y Justicia de , Diosdado Cabello, anunció el hallazgo de dos galpones con explosivos en el estado Monagas que, aseguró, estaban destinados a "actos terroristas" y que vinculó con la líder opositora y el "imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos.

"Sabemos que los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo político en , vinculación directa con la señora María Machado. Nada de esto ocurre de manera espontánea. Todo esto es planificado por el imperialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela", aseguró en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Monagas.

En ese lugar, agregó, se incautaron mil 137 cajas que contenían con , además de 35 rollos de cordón detonante, 125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos, entre otros materiales que, afirmó, iban a ser "utilizados para hacer daño" a los venezolanos.

Fotografía cedida por Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, donde se observa al ministro de esa cartera, Diosdado Cabello, hablando frente a evidencia durante una rueda de prensa este jueves, en Caracas (Venezuela). Cabello anunció la captura de 15 personas, uno de ellos en territorio colombiano, quienes presuntamente planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas. Foto: EFE
"Lo que hemos encontrado aquí es alarmante, pero de altísimo poder destructivo que hay aquí acumulado. Hemos iniciado la (...). Estamos a la búsqueda de unas 10 o 12 (personas vinculadas a este caso)", señaló.

El pasado jueves, Cabello informó sobre la captura de 15 personas, una de ellas en territorio colombiano, que presuntamente planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de .

En una rueda de prensa, transmitida por VTV, el titular del Interior indicó que funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron el plan luego de hacer seguimiento a un ciudadano que dejó abandonado un bolso, que presuntamente contenía los explosivos, en una zona cercana a Plaza Venezuela.

Tal como hoy, Cabello vinculó entonces a Machado y a con este presunto plan. Además, dijo que se planificó desde Colombia, pero aclaró que el Gobierno de Gustavo Petro no tiene relación.

