Caracas. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el hallazgo de dos galpones con explosivos en el estado Monagas que, aseguró, estaban destinados a "actos terroristas" y que vinculó con la líder opositora María Corina Machado y el "imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos.

"Sabemos que los responsables de esto tienen vinculación directa con el extremismo político en Venezuela, vinculación directa con la señora María Machado. Nada de esto ocurre de manera espontánea. Todo esto es planificado por el imperialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela", aseguró en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Monagas.

En ese lugar, agregó, se incautaron mil 137 cajas que contenían con explosivos, además de 35 rollos de cordón detonante, 125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos, entre otros materiales que, afirmó, iban a ser "utilizados para hacer daño" a los venezolanos.

Fotografía cedida por Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, donde se observa al ministro de esa cartera, Diosdado Cabello, hablando frente a evidencia durante una rueda de prensa este jueves, en Caracas (Venezuela). Cabello anunció la captura de 15 personas, uno de ellos en territorio colombiano, quienes presuntamente planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas. Foto: EFE

"Lo que hemos encontrado aquí es alarmante, pero de altísimo poder destructivo que hay aquí acumulado. Hemos iniciado la investigación (...). Estamos a la búsqueda de unas 10 o 12 (personas vinculadas a este caso)", señaló.

El pasado jueves, Cabello informó sobre la captura de 15 personas, una de ellas en territorio colombiano, que presuntamente planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

En una rueda de prensa, transmitida por VTV, el titular del Interior indicó que funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron el plan luego de hacer seguimiento a un ciudadano que dejó abandonado un bolso, que presuntamente contenía los explosivos, en una zona cercana a Plaza Venezuela.

Tal como hoy, Cabello vinculó entonces a Machado y a Estados Unidos con este presunto plan. Además, dijo que se planificó desde Colombia, pero aclaró que el Gobierno de Gustavo Petro no tiene relación.

