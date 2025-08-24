Más Información

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos

Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos

Detienen a líder de "Los Estúpidos" por su probable participación en secuestro agravado; grupo delictivo operaba en el sur de CDMX

Detienen a líder de "Los Estúpidos" por su probable participación en secuestro agravado; grupo delictivo operaba en el sur de CDMX

A la mano, la compra de armas de fuego en la CDMX

A la mano, la compra de armas de fuego en la CDMX

Se multiplican envíos a EU de artículos de acero y aluminio

Se multiplican envíos a EU de artículos de acero y aluminio

Ahora, SRE también alerta a migrantes sobre peligros de cruzar a EU; "¡no expongas tu vida!", advierte

Ahora, SRE también alerta a migrantes sobre peligros de cruzar a EU; "¡no expongas tu vida!", advierte

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Llega al AIFA tercer avión para Mexicana de Aviación; aerolínea está lista para conectar al país, afirma

Llega al AIFA tercer avión para Mexicana de Aviación; aerolínea está lista para conectar al país, afirma

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Medio siglo: Museo del Chopo

Medio siglo: Museo del Chopo

Caracas. Las autoridades de excarcelaron durante la madrugada del domingo a ocho opositores, dos de ellos con nacionalidad italiana, y otorgó para otros cinco, informó un ala de la oposición que suele negociar liberaciones con el gobierno.

La mayoría de los liberados habían sido acusados por un caso de presunta en alcaldías manejadas por la oposición, denunciados por el gobierno a principios de año.

En el grupo también se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la desatada cuando la reelección del presidente , en 2024.

Lee también

"Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos", indicó en X el dirigente y dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles.

Fueron excarcelados los opositores Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y de Grazia, detalló Capriles.

Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron a su vez una medida de "casa por ".

Lee también

El gobierno italiano también confirmó la de De Grazia y Assenzo, quienes deben presentarse a tribunales para aclarar las condiciones de su libertad. Anunció también que seguirá trabajando para lograr la liberación de otros italianos .

"Siempre hemos dicho y lo mantenemos: ¡hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político!", añadió Capriles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana