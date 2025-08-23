Más Información

Telchac Puerto, Yucatán.-Luego de la de nueve agentes de la de este puerto, el alcalde Alfonso Núñez Erguera anunció una contratación “express” de elementos para reemplazar a los desertores.

sigue y seguirá siendo un lugar seguro. Nadie por encima de la ley, pero con el objetivo de siempre, la justicia, el respeto mutuo y salvaguardar la integridad de la población”, compartió en sus redes sociales el edil.

La renuncia masiva de policías municipales ocurrió en la recta final de la temporada vacacional porque el munícipe ordenó la liberación de un joven arrestado por manejar su motocicleta en forma temeraria, sin respetar un paso peatonal.

Aunque los policías señalaron al alcalde que el detenido los había insultado y amenazado, Núñez Muñoz hizo caso omiso y liberó al infractor.

La decisión no fue bien recibida por los 9 elementos que decidieron separarse de la corporación policíaca al considerar que se pasó por alto su investidura.

En la entidad yucateca, aún considerada la más segura del país, cada vez son más frecuentes los problemas internos en las policías locales como ya ocurrió en los municipios de Kinchil y Hunucmá.

A los conflictos se suma la rotación de personal que es frecuente cada tres años cuando hay cambios de administración en los ayuntamientos.

