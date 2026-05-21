En un encuentro de entrenadores mexicanos, Efraín Juárez y Joel Huiqui se enfrentarán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Este jueves, 21 de mayo, se disputará el primer capítulo de la serie final entre Cruz Azul y Pumas.

A continuación, el horario y los canales de transmisión para ver el partido de ida, correspondiente a la Final del torneo Clausura 2026, mismo que se podrá ver por televisión abierta.

Cruz Azul vs Pumas | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7 y Layvtime en YouTube.

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¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la Final de Ida del torneo Clausura 2026?

Hoy se abre el telón y comienza una función que promete ser espectacular porque los dos equipos que la protagonizan tienen cunetas pendientes que saldar.

El Cruz Azul y los Pumas se enfrentan en el primer capítulo de la final del futbol mexicano con el objetivo de acercarse a la conquista del título.

El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario del juego de ida de la final del Clausura 2026, que tendrá a dos directores técnicos mexicanos cara a cara.

Joel Huiqui y Efraín Juárez rompieron una racha de 13 años sin que dos entrenadores tricolores disputaran el trofeo de la Liga MX.

Desde el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera (América) y Guillermo Vázquez (Cruz Azul) estuvieron presentes en la final, no sucedía este fenómeno.

Coincidentemente, los actuales entrenadores también estuvieron presentes en aquel momento, en sus etapas como jugadores.

El celeste pertenecía a la Máquina y el auriazul a las Águilas, por lo que otro vez lucharán por el campeonato de nuestro balompié nacional.

Esta final promete ser histórica por la rivalidad que tienen estos dos equipos y que cada vez se va haciendo más fuerte.

Las dos instituciones se encargaron de hacerla personal, por lo que prometen ser dos episodios de mucha intensidad, rispidez y, por su puesto, polémica.

Para esta noche, el Cruz Azul sale con la obligación de ser el que proponga y el que controle el juego, al estar como local en un inmueble que conoce bastante bien.

Por su parte, los Pumas tienen la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa, por lo que hoy podrían apostar por una postura más precavida, como lo hicieron en la ida de las semifinales contra el Pachuca.

Cabe resaltar que el árbitro del partido será Ismael López y estará acompañado por los asistentes Enrique Bustos y Christian Espinosa.

Mientras que el cuarto silbante será Yonatan Peinado; el quinto, Edgar Magdaleno.

En la cabina del VAR, estará Diana Pérez como la encargada y Salvador Pérez será su asistente (AVAR).

Todo está listo para que los celestes y los auriazules midan fuerzas en el primer episodio de la final del Clausura 2026.

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