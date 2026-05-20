Rotondi va por su revancha; Cruz Azul sueña con la décima ante Pumas

Carlos Rotondi vive la final ante Pumas como una oportunidad única para saldar cuentas con el destino. Después de cuatro años y medio en Cruz Azul, el argentino desea levantar el título que tanto se le ha negado y entrar a la historia celeste con la ansiada décima estrella.

“Es una revancha en lo personal, en lo grupal hemos estado cerca y no se ha logrado. Se nos da otra oportunidad linda y ganar la tan deseada décima”. La frase resume el sentir de un plantel que volvió a colocarse a un paso de la gloria y que no quiere dejar escapar otra oportunidad.

El mediocampista celeste dejó claro que la serie se definirá por mínimos detalles. Sabe que la presión pesa más en una final y todavía más frente a un rival como Pumas, donde la rivalidad y el entorno elevan la tensión dentro y fuera de la cancha.

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“Sí. No solamente la final, el formato hace que sea de detalles, de jugar concentrado. Sabemos lo que nos estamos jugando. Que Huiqui se quede. Es mi tercera final. Debemos estar concentrados y coronar lo que tanto queremos, la décima”.

Rotondi también reconoció que el único objetivo del equipo es salir campeón. El argentino aseguró que la presión en Cruz Azul siempre existe, aunque para él representa un privilegio portar una camiseta con tanta historia y exigencia dentro del futbol mexicano.

“Pienso en estos dos partidos, no me interesa nada más, quiero ganar ese título. Hay presión jugando en Cruz Azul, es gigante, pero se disfruta. Me siento privilegiado de defender esta camiseta”.

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Sobre el cambio de entrenador, el futbolista agradeció el trabajo de Nicolás Larcamón y destacó la conexión que el grupo encontró con Joel Huiqui. Para Rotondi, el nuevo cuerpo técnico logró modificar la energía de un equipo que antes cometía errores decisivos.

“Agradecer el trabajo de Nico. Fue increíble, fuimos el equipo que más puntos hicimos en el año. Cuando hay un cambio de energía y nos vino bien. Tengo buena relación y sabemos lo buen entrenador que es. Estamos conectados, esperemos ganar el título por lo que significa la décima y por él también”.

Finalmente, Rotondi evitó hablar del arbitraje y aseguró que el grupo solo piensa en la final en CU. “Ni yo ni mis compañeros pensamos en eso, estamos enfocados en detalles como atacar o defender. Que no influya, que sea un juego limpio y que gane el mejor”.

Además, destacó el apoyo de la afición celeste fuera de casa. “Nos hemos sentido bien. Cuando jugamos de visitante la afición nos hace sentir locales. Trataremos de ir a CU y ganar el título”.