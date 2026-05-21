Si eres fan de los conciertos, el teatro o los espectáculos en vivo, este jueves puede ser el momento perfecto para ahorrar.

La promoción “Jueves 2x1” de Ticketmaster México regresa con descuentos especiales en boletos para diversos eventos en el país, permitiendo comprar entradas al precio de una en funciones y conciertos seleccionados.

La oferta estará disponible únicamente por tiempo limitado y aplica en ciertas localidades participantes, por lo que muchos usuarios aprovechan para asegurar sus lugares antes de que se agoten.

TEATRO

Argan

El fantasma de la ópera México

Las Hermanas Vals

Los monólogos de la vagina

Mentidrags

Esquizofrenia

Prisma

El Sótano

Matilda El Musical

Mentiras El Musical

Descubriendo a Cri Cri

El Diario de Ana Frank

Peter Pan

La Dama de Negro

CONCIERTOS

Caztro

Arath Herce

Paty Cantú

La Caravana del Amor

Jumbo

Fernando Delgadillo

Diego Torres

La Sonora Santanera

Marco Antonio Solís

Reyli Barba

Alizée

Kenia Os

Matisse

Jesse & Joy

Jorge Muñiz

Porter

Elefante

FAMILIARES

Paw Patrol

Hansel y Gretel

La Sirenita

Magos Joe y Moy

Cenicienta

Dinosaurios al rescate

Los hombres lobo viven en mi clóset

ESPECIALES