Descubre y Compra | 21-05-26 | 09:47 | Actualizada | 21-05-26 | 09:47 |

Si eres fan de los conciertos, el teatro o los espectáculos en vivo, este jueves puede ser el momento perfecto para ahorrar.

La promoción “Jueves 2x1” de Ticketmaster México regresa con descuentos especiales en boletos para diversos eventos en el país, permitiendo comprar entradas al precio de una en funciones y conciertos seleccionados.

La oferta estará disponible únicamente por tiempo limitado y aplica en ciertas localidades participantes, por lo que muchos usuarios aprovechan para asegurar sus lugares antes de que se agoten.

TEATRO

  • Argan
  • El fantasma de la ópera México
  • Las Hermanas Vals
  • Los monólogos de la vagina
  • Mentidrags
  • Esquizofrenia
  • Prisma
  • El Sótano
  • Matilda El Musical
  • Mentiras El Musical
  • Descubriendo a Cri Cri
  • El Diario de Ana Frank
  • Peter Pan
  • La Dama de Negro

CONCIERTOS

  • Caztro
  • Arath Herce
  • Paty Cantú
  • La Caravana del Amor
  • Jumbo
  • Fernando Delgadillo
  • Diego Torres
  • La Sonora Santanera
  • Marco Antonio Solís
  • Reyli Barba
  • Alizée
  • Kenia Os
  • Matisse
  • Jesse & Joy
  • Jorge Muñiz
  • Porter
  • Elefante

FAMILIARES

  • Paw Patrol
  • Hansel y Gretel
  • La Sirenita
  • Magos Joe y Moy
  • Cenicienta
  • Dinosaurios al rescate
  • Los hombres lobo viven en mi clóset

ESPECIALES

  • Sala del Terror “La experiencia nunca fue tan real”
  • Clue
  • La Nena sin tabú

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