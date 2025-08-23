Más Información

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

Sheinbaum inaugura el MARINABUS de Acapulco; el sistema de transporte será operado por la Marina

El Pentágono crea medalla de defensa de la frontera con México; prioridad, asegurar zona limítrofe

El Pentágono crea medalla de defensa de la frontera con México; prioridad, asegurar zona limítrofe

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Aseguran 601 kilos de cocaína frente a costas de Guerrero; hay cuatro detenidos

Reducción del espacio 420 en Glorieta Violeta fue para liberar paso peatonal: Gobierno capitalino; acción fue unilateral, dice colectivo

Reducción del espacio 420 en Glorieta Violeta fue para liberar paso peatonal: Gobierno capitalino; acción fue unilateral, dice colectivo

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

"Demasiado tarde", declaratoria de la ONU sobre hambruna en Gaza, lamentan palestinos; situación es "absolutamente catastrófica"

A revisión casi 22 mil autos de Nissan; Profeco alerta por falla en luces y sistema de frenos en este modelo

A revisión casi 22 mil autos de Nissan; Profeco alerta por falla en luces y sistema de frenos en este modelo

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

Aseguran y destruyen 16 artefactos explosivos artesanales en Culiacán

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras desecho de libros en San Diego

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras desecho de libros en San Diego

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

Decomisan metanfetamina y cocaína en cateos en Tlalpan y Coyoacán; droga tiene un valor superior a los 12 mdp

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

El ministro venezolano de Defensa, , pidió no "caer en nerviosismo" ante la jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas", convocada por el presidente Nicolás Maduro en respuesta al que planteó EU en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

"Nadie debe caer en nerviosismo. A la comunidad internacional le digo esto: no se trata de una movilización nacional, tal como lo especifica la , eso es otra cosa", afirmó Padrino en una declaración, con motivo del comienzo de estas inscripciones, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el jefe castrense, la de hoy es "una movilización del pueblo, voluntario, para registrarse en un cuerpo muy poderoso que ha creado la revolución bolivariana", y que, aseguró, está "esparcido en todo el territorio nacional".

Lee también

Fotografía de archivo del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando en Caracas (Venezuela). Foto: Archivo/ EFE
Fotografía de archivo del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, hablando en Caracas (Venezuela). Foto: Archivo/ EFE

En ese sentido, anticipó que el registro, convocado inicialmente por Maduro para este sábado y domingo, "se va a extender muchos fines de semana".

En distintas plazas del país, según imágenes difundidas por VTV, se desarrolla la jornada de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo compuesto por civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y que 11 años después se incorporó oficialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En Caracas, constató EFE, la alcaldesa del municipio Libertador, la almirante Carmen Meléndez, se acercó, entre otras autoridades, a la Plaza de Bolívar, en pleno centro capitalino, para acompañar el desarrollo de la actividad.

Lee también

El pasado lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que EE.UU. aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Un día después, el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

El , que en su primer mandato acusó a Maduro de narcotráfico y terrorismo, catalogó como organización terrorista al Cartel de los Soles, que asegura está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana