Washington.- El secretario de Defensa de , Pete Hegseth, despidió a un general cuya evaluación inicial de inteligencia sobre los daños a losprovocados por los ataques estadounidenses enfureció al presidente Donald Trump, según dos personas familiarizadas con la decisión y un funcionario de la Casa Blanca.

El teniente general Jeffrey Kruse ya no será el jefe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos (DIA, por sus siglas en inglés), según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutirlo públicamente.

El despido es la más reciente agitación entre los líderes militares y en las agencias de inteligencia del país, y se produce unos meses después de que se filtraran a los medios los detalles de la evaluación preliminar.

Se encontró que el programa nuclear de solo se había retrasado unos pocos meses por los ataques de Estados Unidos, contradiciendo las afirmaciones de Trump y del primer ministro israelí, .

En una conferencia de prensa tras los ataques de junio, Hegseth criticó a la prensa por lo que definió como un sesgo antimilitar, pero no ofreció ninguna evidencia directa de la destrucción de las instalaciones iraníes de producción nuclear.

A principios de esta semana, el anunció que el principal oficial uniformado de la Fuerza Aérea, el general David Allvin, planeaba retirarse dos años antes. Y la oficina del director de Inteligencia Nacional —responsable de coordinar el trabajo de 18 agencias de inteligencia, incluida la DIA— anunció que reduciría su personal y su presupuesto.

The Washington Post fue el primer medio en informar sobre el despido de Kruse.

