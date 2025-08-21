Más Información

Jerusalén.- El Ejército israelí comenzó a realizar llamadas a médicos y personal de organizaciones humanitarias en la norteña para que se desplacen hacia el sur, de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas.

"Me pongo en contacto con usted en relación con la posibilidad de que el Ejército (israelí) entre en la Ciudad de Gaza. Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja", han dicho los militares en las llamadas que comenzaron el martes, según un comunicado castrense.

"Le solicito que prepare un plan para trasladar el equipo médico del norte al sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte", se escucha en una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí.

Palestinos llevan paquetes de ayuda humanitaria cerca de un centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, operado por la organización respaldada por Estados Unidos, en Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza, el lunes 4 de agosto de 2025. Foto: AP
Palestinos llevan paquetes de ayuda humanitaria cerca de un centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, operado por la organización respaldada por Estados Unidos, en Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza, el lunes 4 de agosto de 2025. Foto: AP

En los últimos días se han incrementado los ataques aéreos israelíes contra esta urbe -donde se refugiaban alrededor de un millón de personas-, en lo que la ya describe como una "una ofensiva a gran escala" contra la ciudad.

Israel bombardea cada hora, aseguraron este jueves a EFE algunos residentes. Desde octubre de 2023, cerca de 62 mil 200 gazatíes han sido asesinados, según datos de Sanidad, entre ellos unos 18 mil niños.

El pasado viernes 8, el gabinete de seguridad israelí aprobó un plan para ocupar militarmente esta urbe, y con ella, la totalidad del territorio palestino. Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó en un comunicado a acortar los preparativos y comenzar la operación cuanto antes.

Según la ONU, el 86.3% del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas "zona de combate", lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares.

