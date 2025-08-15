El actor israelí Mandy Patinkin criticó la actuación de Benjamin Netanyahu contra Hamas; el actor asegura que está poniendo en peligro a los judíos del mundo y también la existencia del Estado de Israel.

En una entrevista que se le hizo el 15 de julio en un podcast de The New York Times, Patinkin condenó los ataques israelíes en Gaza.

Añadió que ponen en peligro a niños y civiles, tanto palestinos como judíos, al no recibir la ayuda humanitaria, provocando hambruna y muertes.

En un momento final, la celebridad le pide a los judíos de todo el mundo que reflexionen y cuestionen si lo que está pasando en esa parte del mundo es aceptable.

Además, el actor israelí plantea preguntarse ¿Esto es aceptable y sostenible? ¿Cómo han podido hacerles eso a ti y a tus antepasados, y luego se lo hacen a otras personas?

Me ha estremecido esta declaración del gran actor judío Mandy Patinkin. Concuerdo con él. pic.twitter.com/gfK67fXdVJ — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) August 1, 2025

