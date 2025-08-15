Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Buscan exhortar a Adán Augusto a pedir licencia

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

Reanuda servicio la Línea 2 del Metro; todas las estaciones se encuentran abiertas

La Zaragoza, una calzada de socavones

La Zaragoza, una calzada de socavones

El actor israelí Mandy Patinkin criticó la actuación de contra Hamas; el actor asegura que está poniendo en peligro a los judíos del mundo y también la existencia del

En una entrevista que se le hizo el 15 de julio en un podcast de The New York Times, Patinkin condenó los ataques israelíes en Gaza.

Añadió que ponen en peligro a niños y civiles, tanto palestinos como judíos, al no recibir la ayuda humanitaria, provocando hambruna y muertes.

En un momento final, la celebridad le pide a los judíos de todo el mundo que reflexionen y cuestionen si lo que está pasando en esa parte del mundo es aceptable.

Además, el actor israelí plantea preguntarse ¿Esto es aceptable y sostenible? ¿Cómo han podido hacerles eso a ti y a tus antepasados, y luego se lo hacen a otras personas?

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Jornada laboral de 40 horas en México: así cambiarán tus horarios a partir de 2026. Foto: Adobe

Jornada laboral de 40 horas en México: así cambiarán tus horarios a partir de 2026

iStock/g-stockstudio

Estados Unidos cambia reglas “de edad” y dificulta el acceso a la Green Card y sus beneficios

iStock/ Daria Kulkova

¡Adiós a los sellos! Así funcionará el nuevo sistema de entradas y salidas al viajar a Europa

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo