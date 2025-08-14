Más Información

Varios países árabes condenaron las declaraciones del primer ministro israelí, , quien mencionó en una entrevista la visión de un "Gran Israel", empezando por Egipto y Jordania, y denunciaron una "a la soberanía" de los países de la región.

La expresión "Gran Israel" hace referencia a fronteras bíblicas de la época del rey Salomón, que incluirían , pero también parte de territorios situados en Jordania, Líbano y Siria, que algunos israelíes ultranacionalistas sueñan con ocupar.

Durante una entrevista el martes en la cadena I24 News, un periodista preguntó a Netanyahu si apoyaba la "visión" de un "Gran Israel".

"Por supuesto", respondió el primer ministro en dos ocasiones.

Egipto, cuyo Sinaí fue ocupado por tras la guerra de 1967, dijo el miércoles "condenar lo que se ha reportado en algunos medios israelíes sobre lo que se llama 'el Gran Israel'".

El Cairo "solicitó aclaraciones al respecto, dado lo que refleja en términos de provocación a la inestabilidad, rechazo de la opción de paz en la región e insistencia en la escalada", escribió el ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la diplomacia jordana criticó una "peligrosa escalada provocadora y una amenaza a la soberanía de los países".

El ministerio de iraquí condenó el jueves "las declaraciones provenientes de la entidad de ocupación sobre lo que se llama 'la visión del Gran Israel', que revelan claramente las ambiciones expansionistas de esta entidad".

"Estas declaraciones representan una clara provocación a la soberanía de los países", añadió el ministerio.

Arabia Saudita expresó el miércoles "su total rechazo a las ideas y proyectos de colonización y expansión adoptados por las autoridades de ocupación israelíes", reiterando "el derecho histórico y legal del pueblo palestino a establecer su estado independiente".

En febrero, varios países árabes, incluida Arabia Saudita, habían condenado declaraciones de Netanyahu que sugerían la creación de un Estado palestino en territorio saudita.

Más Información

