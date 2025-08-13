La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación contra Jesús Murillo Ortega, hijo del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por presuntos delitos de lesiones y amenazas en agravio de dos personas.

La indagatoria con número con Número Único de Caso NUC: 12-2025-11918 se inició luego de que Rosalía Ruiz Hernández y Antonio Noguez Sánchez, denunciaran a Murillo Ortega, y a Jazmín Rangel, quienes los señalan de la muerte de su perro.

Según la denuncia, Murillo Ortega y Jazmín Rangel amedrentaron y amenazaron de muerte a Rosalía Ruiz Hernández y a Antonio Noguez Sánchez, de 56 y 54 años, respectivamente, por supuestamente ser responsables de la muerte de su perro.

Ruiz Hernández y Noguez Sánchez son vecinos del hijo del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en el fraccionamiento Punta Azul de la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Ante dichas agresiones y el temor de que estas personas cumplan sus amenazas, Rosalía Ruiz Hernández y Antonio Noguez Sánchez recurrieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que inició la carpeta de investigación número NUC: 12-2025-11918.

Los denunciantes acusan a Jesús Murillo Ortega y su pareja Jazmín Rangel y escoltas, basándose en su posición económica y de las influencias con las que cuenta los golpearon, amedrentaron y amenazaron por ser supuestamente responsables de la muerte de su perro.

Ambos denunciantes esperan que la procuraduría le de seguimiento correspondiente a la denuncia y se haga justicia en contra de los agresores quienes, señalaron, por su posesión económica refirieron tener inmunidad e influencia en instituciones de gobierno.

bmc