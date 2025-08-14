Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La agresión verbal a una mujer, por su ex pareja, y quien intentó llevarse a su bebé, originó intensa movilización de cuerpos de emergencia, con atención especial de elementos de la Guardia Estatal de Género.

Los hechos ocurrieron en la colonia Fraternidad de Ciudad Victoria, donde un ciudadano realizó el reporte vía telefónica.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la mamá del menor de edad.

Lee también Avanza marea roja en Yucatán; algas tóxicas llegan a otras partes del estado

Ciudadano presentó conductas autolesivas y violentas (14/08/2025). Foto: Especial

Ella explicó que su ex pareja llegó a su vivienda, la agredió verbalmente e intentó llevarse al pequeño.

Debido a que el presunto agresor se encontraba al interior del domicilio, la mujer solicitó al personal de la Guardia Estatal ingresar; pero, el ciudadano presentó conductas autolesivas y violentas hacia los efectivos de dicha corporación, razón por la cual fue detenido y trasladado a la barandilla municipal.

La mujer y el niño fueron canalizados ante autoridades del Sistema DIF Tamaulipas y de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) para recibir el seguimiento y atención correspondiente a su caso.

Lee también Policía de Morelos es asesinado a balazos; responsable es abatido tras persecución

Elementos reciben capacitación virtual (14/08/2025). Foto: Especial

Capacitan al personal de la Guardia Estatal de Género

Durante tres días 74 elementos de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, recibieron una capacitación virtual impartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los elementos de la unidad de la Guardia Estatal asistieron al curso ‘’Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante Casos de Violencia Familiar y de Género’’, en la cual se abordaron temas como: apuntes básicos para la comprensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas; criterios de la intervención policial con perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres, feminicidio, análisis de contexto y enfoque diferencial.

La información fue recibida por personal de los municipios en los que tienen presencia: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Mante, Ciudad Victoria y la Zona Sur, así como el Equipo Multidisciplinario de la Coordinación Técnica de esta Delegación Estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr