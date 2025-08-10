Más Información

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Las claves de la opulenta fiesta de cumpleaños de Pedro Haces en Madrid; invitados morenistas y gastos que marcaron el festejo

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

Regalos de oro: la estrategia para acercarse a Trump; van 117 obsequios provenientes de manos extranjeras

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

TEHERÁN — El subjefe del organismo de control nuclear de Naciones Unidas visitará con el objetivo de reavivar las relaciones deterioradas, afirmó el domingo el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica.

No habrá inspección de las instalaciones nucleares de Irán durante la visita de la (AIEA) programada para el lunes, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi. La visita será la primera tras la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, cuando algunas de sus instalaciones nucleares clave fueron atacadas.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian ordenó el 3 de julio al país suspender su cooperación con la AIEA, después que ataques aéreos estadounidenses e israelíes impactaran sus instalaciones nucleares más importantes. La decisión probablemente limitará aún más la capacidad de los inspectores para rastrear el programa de Teherán, que había estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

"Mientras no hayamos alcanzado un nuevo marco de cooperación, no habrá cooperación, y el nuevo marco definitivamente se basará en la ley aprobada por el Parlamento", expresó Araghchi.

La semana pasada, los medios estatales citaron a Aragchi diciendo durante un programa de televisión que Teherán solo permitiría la cooperación con la AIEA a través de la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el máximo organismo de seguridad del país.

Irán ha tenido inspecciones limitadas de la AIEA en el pasado como táctica de presión en las negociaciones con Occidente, y no está claro cuán pronto se reanudarán las conversaciones entre Teherán y Washington para un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la AIEA habían evaluado que Irán tuvo por última vez un programa organizado de armas nucleares en 2003, aunque Teherán había estado enriqueciendo uranio hasta 60% —un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Estados Unidos bombardeó tres importantes sitios nucleares iraníes en Irán en junio mientras Israel libraba una guerra aérea con Irán. Casi mil 100 personas murieron en Irán, incluidos muchos comandantes militares y científicos nucleares, mientras que 28 murieron en Israel.

