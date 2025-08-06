Más Información

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Detienen a presunto integrante del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas; escapó de cárcel de EU

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Se le quiebra la voz al ministro Laynez en última sesión de la Segunda Sala de la Corte; “fue un honor”, expresa

José Luis Rodríguez, especialista en lo laboral y autonombrado allegado de AMLO y Sheinbaum... ahora en Seguridad

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital; padece problemas respiratorios

Washington.- El veto migratorio contra personas de 19 países dictado en junio pasado por el presidente de , Donald Trump, pone “en riesgo” e impacta en el ingreso de 715 millones de dólares de impuestos y dos mil 500 millones en poder adquisitivo, según un informe del Consejo Americano de Inmigración.

"Los afectados por esta prohibición de viajes son estudiantes, trabajadores y familiares que pagan impuestos, apoyan las economías locales y ocupan puestos en industrias con escasez masiva", señala el informe publicado este miércoles.

De acuerdo con el Consejo Americano de Inmigración, la medida de es la generación de dos mil 500 millones de dólares que están en riesgo porque "miles de trabajadores no pueden ingresar al país o movilizarse libremente en el territorio".

El análisis detalla que durante 2022, las casi 300 mil personas que representan a los 19 países vetados generaron 3.2 millones de dólares en ingresos laborales y 715 millones en impuestos.

En junio, la orden ejecutiva firmada por Trump, englobada en la Proclamación 10949, restringe severamente que personas de países como Afganistán, Irán, Siria, Libia, Yemen, Sudán, Nigeria, Irak, Venezuela, entre otros ingresen al país, colocando restricciones de visas de trabajo, estudio, turismo y de reunificación familiar.

El informe detalla que entre los impactos humanos y sociales se encuentra la división de familias, ya que 2.4 millones de personas de los países sancionados cuentan con naturalización, pero ahora muchos de sus familiares no podrán ingresar para visitarlos.

Finalmente, el Consejo americano de Inmigración considera que el veto es una medida excluyente haciay cuestiona las razones que Trump dio como justificación para implementar el veto migratorio, recordando que al menos 13 de los países afectados tienen índices muy bajos de violaciones migratorias.

