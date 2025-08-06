Washington.- El veto migratorio contra personas de 19 países dictado en junio pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone “en riesgo” e impacta en el ingreso de 715 millones de dólares de impuestos y dos mil 500 millones en poder adquisitivo, según un informe del Consejo Americano de Inmigración.

"Los afectados por esta prohibición de viajes son estudiantes, trabajadores y familiares que pagan impuestos, apoyan las economías locales y ocupan puestos en industrias con escasez masiva", señala el informe publicado este miércoles.

De acuerdo con el Consejo Americano de Inmigración, la medida de Trump es la generación de dos mil 500 millones de dólares que están en riesgo porque "miles de trabajadores no pueden ingresar al país o movilizarse libremente en el territorio".

El análisis detalla que durante 2022, las casi 300 mil personas que representan a los 19 países vetados generaron 3.2 millones de dólares en ingresos laborales y 715 millones en impuestos.

En junio, la orden ejecutiva firmada por Trump, englobada en la Proclamación 10949, restringe severamente que personas de países como Afganistán, Irán, Siria, Libia, Yemen, Sudán, Nigeria, Irak, Venezuela, entre otros ingresen al país, colocando restricciones de visas de trabajo, estudio, turismo y de reunificación familiar.

El informe detalla que entre los impactos humanos y sociales se encuentra la división de familias, ya que 2.4 millones de personas de los países sancionados cuentan con naturalización, pero ahora muchos de sus familiares no podrán ingresar para visitarlos.

Finalmente, el Consejo americano de Inmigración considera que el veto es una medida excluyente hacia grupos musulmanes y africanos y cuestiona las razones que Trump dio como justificación para implementar el veto migratorio, recordando que al menos 13 de los países afectados tienen índices muy bajos de violaciones migratorias.

