Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; dan prisión preventiva a otro de los detenidos

Fueron vinculados a proceso seis de las 13 personas detenidas por el asesinato de los funcionarios del Gobierno capitalino, Ximena Guzmán y José Muñoz, además de que se le fijo prisión preventiva a otro de los detenidos el miércoles de esta semana, en el operativo realizado en la Ciudad de México y el Estado de México.

A David "N", Joshua "N", Abraham "N" y a Sandra "N" se les vinculó a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez de control que llevó la audiencia de las cuatro personas vinculadas a proceso fijó el plazo de dos meses para cerrar las investigaciones complementarias.

También fueron vinculados a proceso Francisco "N" y Norma "N" por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Francisco "N" y Norma "N", el caso pasará al fuero federal por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, por lo que un juzgador federal deberá resolver el plazo de investigación complementaria.

Fijan prisión preventiva a uno más

Además, un juez de control impuso prisión preventiva justificada a Arturo "N" por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio, por posesión indebida de tarjetas de circulación y por el delito de narcotráfico.

La defensa de Arturo "N" solicitó la ampliación del término constitucional para su defendido, por lo que será hasta el miércoles 27 cuando se defina si es vinculado a proceso o no.

Las seis personas vinculadas a proceso y el detenido a quien se le fijo la prisión preventiva forman parte de las detenciones realizadas por autoridad de la Ciudad de México y del Gobierno federal por el asesinato de los dos funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 20 de mayo.

Cabe recordar que por el doble homicidio, este jueves también se fijó prisión preventiva a Nery "N", acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, quien deberá permanecer en el Penal Femenil de Santa Martha. El lunes se definirá si es vinculada a proceso o no.

