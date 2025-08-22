Los Reyes La Paz, Mex.- Un agente del Ministerio Público fue cesado y otra agente del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales, a raíz de las investigaciones sobre el caso del niño Fernando, quien fue hallado sin vida luego de que su madre reportara que le fue arrebatado en el municipio de Los Reyes La Paz.

Noemí, la madre del menor, aseguró que en el Centro de Justicia de la FGJEM al que acudió para denunciar el pasado 3 de agosto, no la atendieron para poder iniciar la carpeta de investigación, ya que una pareja le quitó al niño para exigirle el pago de un préstamo por mil pesos.

Por tal motivo, la Fiscalía mexiquense cesó de sus funciones al servidor público que refirió a la madre del niño Fernando a otro Centro de Justicia, mismo que enfrentará sus responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes.

La Fiscalía mexiquense cesó de sus funciones al servidor público que refirió a la madre del niño Fernando a otro Centro de Justicia. Foto: Especial

En tanto que una agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se indaga si tuvo alguna conducta que afectara los derechos de Noemí.

“No se descarta que la investigación se amplíe a otros servidores públicos”, puntualizó la FGJEM a través de un informe presentado la tarde de este viernes, donde mencionan que existe una indagatoria en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable responsabilidad de servidores públicos de esa misma institución.

El domingo 3 de agosto, Noemí, madre de Fernando, llegó al Centro de Justicia de La Paz para denunciar que había dejado al menor al cuidado de una amiga y después ya no quería devolverlo.

La información la recibió un prestador de prácticas profesionales y, a su vez, este lo hizo de conocimiento del agente del Ministerio Público responsable, quien contestó al prestador “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy” y también le señaló que si la ofendida no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.

“Luego de estas manifestaciones por parte de la autoridad, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, es decir, el lunes 4 de agosto, a formular denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz”, detalló la FGJEM sobre la indagatoria sobre funcionarios públicos.

Fue en ese momento cuando inició investigación, el pasado 4 de agosto, por el delito de privación de la libertad, por lo que elementos de la Fiscalía mexiquense y de la policía municipal de género llegaron al domicilio ubicado en la colonia Ejidal El Pino, donde percibieron un fuerte olor fétido y hallaron al menor muerto dentro de bolsas en el patio de la vecindad.

Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, se encuentran detenidos y vinculados a proceso Foto: Especial

En el lugar fueron detenidos Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”, quienes se encuentran detenidos y vinculados a proceso, así como con la medida cautelar de prisión preventiva justificada; y en caso de ser encontrados culpables, podrían pasar hasta 160 años en la cárcel por delitos vinculados a la desaparición y secuestro que causa la muerte.

“De las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva”, indicó la Fiscalía mexiquense.

