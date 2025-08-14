Nezahualcóyotl, Méx.-Noemí, la madre de Fernando, el niño de cinco años que fue asesinado por una deuda de mil pesos, y sus familiares, solicitaron medidas de seguridad a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad mexiquense, debido a que han recibido amenazas de muerte de supuestos familiares de los tres imputados, quienes están recluidos en el penal Neza Bordo al ser vinculados a proceso por dos delitos.

También, acusó a tres policías de Género del municipio de Los Reyes La Paz de que la intimidaron el lunes pasado, de que si no cambiaba de abogado y hacía todo lo que dijeran, se podría ir a la cárcel.

En conferencia de prensa, acompañada de sus hermanos y de sus representantes legales, Noemí denunció que después de que Ana Lilia, Lilia y Carlos, los tres acusados, le arrebataron a su hijo, fue a solicitar ayuda al DIF municipal, módulo de Policía Municipal y al Centro de Justicia de la FGJEM y ninguno le prestó ayuda, por lo que responsabiliza a esas dependencias de no evitar la muerte de Fernando.

Noemi solicita medidas de seguridad a la FGJEM. Foto: Emilio Fernández/ EL UNIVERSAL

Si la hubieran ayudado cuando lo solicitó Fernando estaría vivo, afirmó. Ante los medios expuso que entre el viernes 1 y domingo 4 de agosto fue ante las instancias municipales y estatales para denunciar que los tres acusados se llevaron a su hijo porque no pudo pagar mil pesos que le prestaron y se lo regresarían hasta que lo hiciera.

La madre del pequeño sufre una discapacidad comunicativa que le impide expresarse adecuadamente, por lo que esa habría sido la razón por la que no la auxiliaron en diferentes momentos las autoridades a las que recurrió, mencionaron sus representantes legales.

Contó que fue sola a esos lugares y el domingo 3 de agosto acudió al Centro de Justicia de Valle de Los Reyes, donde el agente del Ministerio Público en turno la escuchó, pero le dijo que debía ir a la sede de la Fiscalía General de Justicia del estado de México (FGJEM) en Ciudad Mujeres, donde se encuentra la Fiscalía Especializada.

Noemí denunció que después de que Ana Lilia, Lilia y Carlos, los tres acusados, le arrebataron a su hijo, fue a solicitar ayuda al DIF municipal y no se la dieron. Foto: Especial

Fue el lunes 4 de agosto, cuando Noemí se presentó en Ciudad Mujeres, localizada en la parte alta del cerro El Pino, donde por fin se inició la carpeta de investigación por el delito de desaparición de persona y el Ministerio Público giró oficio a la Policía de Género de Los Reyes La Paz para que dieran acompañamiento a la víctima.

Ese mismo día, policías municipales acompañaron a Noemí a la vecindad ubicada en al calle Carmen Serdán de la colonia Ejidal El Pino, donde hallaron el cuerpo sin vida de Fernando.

La fiscalía informó que el menor falleció por traumatismo craneoencefálico y al momento de su hallazgo presentaba diversas fracturas en el cráneo, la clavícula y las costillas, asi como hematomas en sus extremidades. Además, se encontraba maniatado y con una venda en los ojos, en un avanzado estado de descomposición, pues llevaba entre tres a cinco días sin vida.

Los tres integrantes de la familia enfrentan hasta ahora dos delitos por los que fueron vinculados a proceso: por desaparición de persona y por secuestro con complementación típica y punibilidad autónoma de haber causado la muerte del pasivo, en agravio de Fernando.

Foto: Emilio Fernández

En la rueda de prensa, la madre del menor estuvo acompañada de sus representantes legales, encabezados por Fabiola Villa, de la organización de derechos humanos Amor y Rabia.

Por las amenazas que sufrió de la Policía de Género de Los Reyes La Paz, Noemí revocó como su abogada a Fabiola Villa en la audiencia del lunes, pero este jueves anunciaron que volverán a serlo.

En la audiencia del miércoles, Noemí no estuvo presente, pues no fue notificada por el Poder Judicial y tampoco por la FGJEM.

Este jueves, dijeron estar a la espera de que abra una investigación por parte de la FGJEM ante los actos de negligencia, las amenazas verbales, de mensaje de texto, audio recibidos y se tomen las medidas correspondientes.

