Huehuetoca, Mex.- En cumplimiento de una fue detenida Berenice Jazmín “N”, quien de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México forma parte de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, ligada a temas de despojo.

Su captura ocurrió en el marco de la y la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, quien vinculan con posible delitos de despojo en la región del municipio de Huehuetoca.

En el 2021, un hombre comenzó a habitar junto con su familia en Urbi Villa del Rey, ubicado en y después la hoy detenida llegó a la calle Privada Griyón, para presuntamente amenazarlo en junio del 2023 con despojarlo del inmueble.

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense señalan que la mujer llegó junto con otras personas para golpear al hombre, y posteriormente la víctima, junto con su familia, se fue a un domicilio en el municipio de Nicolás Romero.

Y el 23 de julio de este año, el hombre propietario de la vivienda fue notificado de una colocación de sellos presuntamente de INFONAVIT con la leyenda "Propiedad protegida por la Ley Federal, prohibido el paso, persona que sea sorprendida habitando o traspasando será remitida a la autoridad federal”.

Al acudir al sitio, se dio cuenta que la chapa fue cambiada y le colocaron una cadena con candado para impedir el acceso

“No te metas a la casa, ya es mía, así que retírate…te sientes bien chi… y sigues viniendo cuando ya te dije que es mía, si quieres la casa me vas a tener que dar 100 mil pesos, así que júntalos o si sigues chi… te voy matar, tu muy bien sabes que yo tengo mi gente", fueron las palabras que presuntamente señaló la mujer a la víctima.

Tras denunciar los hechos, la FGJEM comenzó una investigación y solicitaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores información respecto a los sellos.

El Infonavit señaló que el sello era apócrifo y posteriormente un juez libró una orden para aprehender a la probable implicada, misma que estaría relacionada con al menos tres casos más por el delito de despojo.

A Jazmín “N” la ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación jurídica.

