Más Información

Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Toluca, Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación en torno al de cinco años de edad, quien fue localizado muerto el pasado 4 de agosto dentro de una vivienda en el municipio de .

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), , dicha investigación radica en la Visitaduría General de Mesa con el número 295/2025 y derivó de la gravedad sobre la vulneración del derecho humano en el caso fundamentalmente de Fernando que sería la víctima directa, y su mamá como víctima indirecta.

Fernando de cinco años de edad, fue localizado el pasado 4 de agosto dentro de una vivienda en el municipio de los Reyes la Paz. Foto: Emilio Fernández
Fernando de cinco años de edad, fue localizado el pasado 4 de agosto dentro de una vivienda en el municipio de los Reyes la Paz. Foto: Emilio Fernández

Lee también:

“Tenemos la posibilidad de iniciar una investigación de manera oficiosa, lo hacemos con la parcialidad de los datos que vayamos reuniendo en su momento, por supuesto también se invita en este caso a la mamá a que ella se una a la queja, pero eso no opta para que nosotros investiguemos al menos lo que tenemos en el procedimiento y eso es lo que haremos” detalló.

En éste caso, no fue necesario que una persona se hubiera acercado a la CODHEM para denunciar el hecho. Foto: Emilio Fernández
En éste caso, no fue necesario que una persona se hubiera acercado a la CODHEM para denunciar el hecho. Foto: Emilio Fernández

Precisó que en este caso, no fue necesario que una persona se hubiera acercado a la CODHEM para denunciar el hecho, como llega a pasar en otras denuncias.

“Que tenemos atribuciones para comenzar una investigación cuando viene una persona y nos ponen conocimiento de este hecho que nosotros vamos revisando para saber en dónde tiene vulnerabilidades a sus derechos humanos, eso es cuando una persona lo hace de manera directa”

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses