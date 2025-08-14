Toluca, Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación en torno al caso de Fernando de cinco años de edad, quien fue localizado muerto el pasado 4 de agosto dentro de una vivienda en el municipio de los Reyes la Paz.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Myrna Araceli García Morón, dicha investigación radica en la Visitaduría General de Mesa con el número 295/2025 y derivó de la gravedad sobre la vulneración del derecho humano en el caso fundamentalmente de Fernando que sería la víctima directa, y su mamá como víctima indirecta.

Fernando de cinco años de edad, fue localizado el pasado 4 de agosto dentro de una vivienda en el municipio de los Reyes la Paz. Foto: Emilio Fernández

“Tenemos la posibilidad de iniciar una investigación de manera oficiosa, lo hacemos con la parcialidad de los datos que vayamos reuniendo en su momento, por supuesto también se invita en este caso a la mamá a que ella se una a la queja, pero eso no opta para que nosotros investiguemos al menos lo que tenemos en el procedimiento y eso es lo que haremos” detalló.

En éste caso, no fue necesario que una persona se hubiera acercado a la CODHEM para denunciar el hecho. Foto: Emilio Fernández

Precisó que en este caso, no fue necesario que una persona se hubiera acercado a la CODHEM para denunciar el hecho, como llega a pasar en otras denuncias.

“Que tenemos atribuciones para comenzar una investigación cuando viene una persona y nos ponen conocimiento de este hecho que nosotros vamos revisando para saber en dónde tiene vulnerabilidades a sus derechos humanos, eso es cuando una persona lo hace de manera directa”

