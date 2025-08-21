Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

En el caso del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, trabajadores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cometido el pasado 20 de mayo, hay varias líneas de investigación y todas continúan abiertas, aseguró Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Tras anunciar la detención de 13 personas relacionadas con el doble homicidio, Pablo Vázquez informó que en las diversas líneas de investigación, ninguna ha sido cerrada, ya que se han estado concentrado en los autores materiales del crimen.

“Se tienen distintas líneas de investigación abiertas, no se han descartado, seguimos trabajando en ellas, pero como refería el secretario y posteriormente la fiscal, esta primera etapa de la investigación se ha centrado sobre todo en la autoría material y el apoyo y la coordinación logística del evento”, afirmó Vázquez.

El titular de la SSC dijo que, en el asesinato de la secretaria particular de Clara Brugada y su coordinador de asesores, las investigaciones seguirán para saber el móvil del crimen, sin embargo, no es posible revelar hipótesis por el desarrollo de las diligencias.

“Seguiremos avanzando en las distintas líneas de investigación para eventualmente llegar, desde luego, a la autoría intelectual y el móvil. Las distintas hipótesis, si nos permiten, las reservamos por la secrecía de la investigación, pero reiterar, que estamos avanzando, la investigación no se ha detenido, se tienen distintas líneas de investigación abiertas y seguiremos trabajando en ellas”, aseguró.

Sin embargo, el jefe de la Policía capitalina dijo que no se descartan hipótesis en el crimen por el trabajo que Ximena Guzmán y José Muñoz realizaban, pero todas las teorías sobre el móvil se irán fundamentando conforme avanza la investigación.

Pablo Vázquez aseguró que no existe información de la participación o vinculación de algún servidor público en el asesinato de Ximena y José.

En el asesinato de los dos colaboradores del Gobierno capitalino hay cuatro personas más por detener: el sicario que disparó y tres personas más que participaron en la huida de los implicados.

Además de la investigación de dos mandos de la SSC que habrían manipulado indicios el día de los hechos.

