En la audiencia de control de una de las 13 personas detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se acreditó la legalidad de la detención de Nery "N", se le dictó prisión preventiva y será llevada al Penal Femenil de Santa Martha.

Esta tarde, un juez de control acreditó como legal la juez de control realizada la madrugada del miércoles a la mujer señalada como participante en el crimen contra la secretaria particular y el coordinador de asesores de Clara Brugada, el pasado 20 de mayo, en Calzada de Tlalpan.

Nery está acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, confirmó personal de Tribula de Justicia capitalina. (21/08/25) Foto: Fabián Evaristo.

El juez también dictó la prisión preventiva como medida cautelar.

Por su parte, la defensa de la mujer solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que el lunes se definirá si es vinculada a proceso o no.

La audiencia de la mujer se llevó a cabo en los juzgados de oralidad del Poder Judicial capitalino, en la colonia Doctores.

Nery N fue detenida en el municipio de Otumba, en el Estado de México, en el operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia capitalina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La defensa de Nery "N"solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que el lunes se definirá si es vinculada a proceso o no.(21/08/25) Foto: Fabián Evaristo.

La tarde de ayer que autoridades informaron de la detención de las 13 personas, entre ellas Nery N, se explicó que aún falta por detener al autor material del asesinato de los dos funcionarios capitalinos, así como al responsable de la autoría intelectual.

Además, Pablo Vázquez afirmó que aún siguen abiertas todas la líneas de investigación por el doble homicidio.

