La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el programa “Otoch”, para el mejoramiento de unidades habitacionales de la Ciudad de México, y destacó que este año aumentará la inversión al pasar de 250 a 600 millones de pesos.

“El año pasado, se invirtieron 250 millones de pesos, para el programa de apoyo a unidades habitacionales. En esta ocasión y en este año, le destinamos 600 millones de pesos para las unidades habitacionales, más del doble, porque consideramos que hay que atender estos conjuntos habitacionales de manera prioritaria”, dijo.

Este año se destinaron 600 millones de pesos para el programa de apoyo a unidades habitacionales. Foto: Especial.

En la Unidad Infonavit Iztacalco, la mandataria destacó que este año se atenderán mil 200 unidades habitacionales de la Ciudad de México; mil de ellas con recursos públicos (600 tendrán mantenimiento mayor, y 400 mantenimiento menor), y 200 con otras acciones “para garantizar bienestar".

Como parte de esta acción, Brugada Molina destacó que la Unidad Infonavit Iztacalco será la primera unidad habitacional en la que echará a andar el programa “Territorios de Paz e Igualdad”.

Brugada Molina destacó que la Unidad Infonavit Iztacalco será la primera unidad habitacional en la que echará a andar el programa “Territorios de Paz e Igualdad”. Foto: Especial.

Afirmó que no sólo se trata de mejorar la imagen infraestructura de las unidades habitacionales, sino llevar un conjunto de acciones qué incluyan aspectos de salud, vivienda, seguridad y otros.

“Queremos ir más allá, queremos que aquí deje de ser un lugar en donde tengamos problemas de inseguridad. Y eso es muy difícil, pero tenemos que entrarle con mucha fuerza, para lograrlo. Y eso implica actividades y acciones que generen convivencia”, señaló.

