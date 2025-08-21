Al cumplirse tres meses del asesinato de dos colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en calzada de Tlalpan, ayer las autoridades federales y locales dieron a conocer la detención de 13 presuntos involucrados en el crimen que, principalmente, realizaron tareas de logística —como vigilancia y ocultamiento de vehículos— para perpetrar la agresión armada.

Entre los aprehendidos no está el sicario que disparó contra los funcionarios, por lo que la indagatoria continúa para localizarlo, así como a los autores intelectuales.

Luego de que la investigación sobre los homicidios de Ximena Guzmán, secretaria particular, y de José Muñoz, coordinador general de asesores, se mantuvo en sigilo, ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la fiscal capitalina Bertha Alcalde, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, dieron detalles de los 11 cateos que se efectuaron la madrugada del miércoles.

García Harfuch precisó que fueron seis en la Ciudad de México, en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, y cinco en el Estado de México, en los municipios de Otumba y Coacalco.

Sobre los detenidos, Bertha Alcalde reportó que tres, sin precisar sus nombres, fueron aprehendidos en la entidad mexiquense por su probable participación en la coordinación logística de los asesinatos.

En tanto, agregó que Jesús “N” y Arlet “N” fueron capturados por homicidio y asociación delictuosa; otro más, Nery “N”, por asociación delictuosa. Además, se detuvo a tres personas más —Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”— quienes ya eran investigadas por homicidio y asociación delictuosa.

Los otros cuatro nombres no se dieron a conocer oficialmente. Sin embargo, fuentes consultadas indicaron que integraban una banda de robo y venta de autopartes, así como narcomenudeo.

“Los avances de la investigación han girado en torno a los autores materiales y la operación logística que se requirió para realizar el homicidio. No obstante, la investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma, y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho”, externó la fiscal capitalina.

Aún indagan el móvil

Respecto al móvil, el titular de la SSC aseguró que hay diversas hipótesis abiertas. “Desde luego no descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis están fundamentando conforme avanza la investigación”.

Sobre si indagan a grupos criminales, Vázquez expresó que “en el tema de la vinculación o no de grupos delictivos se tienen distintas hipótesis al respecto, se están trabajando, se están estudiando en su momento, sin duda, si llegamos a una conclusión al respecto, la daremos a conocer”.

Dijo que hasta el momento no tienen indicios de que hayan participado servidores públicos.

“No tenemos hasta el momento información que indique que hubiera participación o involucramiento o algún tipo de vinculación con algún servidor público”.

La fiscal enfatizó que los dos funcionarios no tenían amenazas.

Más detalles

Los tres funcionarios dieron a conocer detalles de lo que ocurrió la mañana del 20 de mayo, al revelar que participaron cinco vehículos en el doble asesinato.

García Harfuch confirmó que una vez consumado el crimen, los responsables se concentraron en la colonia Barrio La Asunción, de la alcaldía Iztacalco, donde abordaron una camioneta color gris y huyeron con dirección a Ecatepec, Estado de México.

Bertha Alcalde detalló por su lado que, además de la motocicleta, el vehículo Nissan Kicks y la Urvan, se comprobó la participación de dos vehículos más con los que hicieron labores de vigilancia —incluso 20 días antes del asesinato—: un Renault Fluence y un Chevrolet Optra. También se confirmó que este grupo intentó asesinar a Ximena y José el 14 de mayo, pero este último no llegó al punto.