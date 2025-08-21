Más Información
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) invitó a los jóvenes de la Ciudad de México a participar en la Tercera Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025, organizada por el Servicio Nacional de Empleo.
Esta jornada se realizará el próximo 29 de agosto en el Jardín Hidalgo, ubicado en Felipe Carrillo Puerto s/n, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.
"¡Encuentra trabajo formal. Habrá muchas oportunidades de empleo!", señaló la dependencia en X.
Recordó que para participar es necesario llevar el Currículum Vitae (CV) o solicitud de empleo elaborada, así como una identificación oficial y CURP.
