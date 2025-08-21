Un perrito de aproximadamente dos meses de edad fue adoptado por policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); ya fue nombrado Aquiles.

Los oficiales encontraron a Aquiles cuando realizaban trabajos de vialidad en el Centro Histórico.

Dos pequeños jugaban con una carreola y lastimaron accidentalmente al lomito, en el cruce de Corregidora y Correo Mayor.

Policías adoptan a perrito maltratado; lo llaman Aquiles y le dan hogar en la Subsecretaría de Tránsito. Foto: Especial

Al detectar el maltrato, los uniformados de la SSC plantearon a la mamá de los menores que les entregará al perro voluntariamente para cuidarlo, a lo que la mujer aceptó.

El pequeño Aquiles ya fue alimentado y se encuentra a resguardo del agrupamiento de Tránsito de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro.

Una mujer policía compró los artículos para el cuidado de Aquiles: comida, platos, correa y hasta su uniforme del mismo color que el de la Subsecretaría de Control de Tránsito, informó la SSC.

