Un perrito de aproximadamente dos meses de edad fue adoptado por policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); ya fue nombrado Aquiles.
Los oficiales encontraron a Aquiles cuando realizaban trabajos de vialidad en el Centro Histórico.
Dos pequeños jugaban con una carreola y lastimaron accidentalmente al lomito, en el cruce de Corregidora y Correo Mayor.
Al detectar el maltrato, los uniformados de la SSC plantearon a la mamá de los menores que les entregará al perro voluntariamente para cuidarlo, a lo que la mujer aceptó.
El pequeño Aquiles ya fue alimentado y se encuentra a resguardo del agrupamiento de Tránsito de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro.
Una mujer policía compró los artículos para el cuidado de Aquiles: comida, platos, correa y hasta su uniforme del mismo color que el de la Subsecretaría de Control de Tránsito, informó la SSC.
