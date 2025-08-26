El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó una fuente estadounidense el martes, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana, según declaró a la AFP, bajo condición de anonimato, una fuente cercana al asunto.

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra: el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina "grupos narcoterroristas".

El gobierno de Trump aumentó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de vínculos con el narcotráfico. Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el Cártel de los Soles. El régimen afirma que tal cártel no existe.

Los primeros tres buques debían llegar a las cercanías de Venezuela el domingo, pero medios señalaron que la salida se demoró por el impacto del huracán Erin.

Los buques transportan a 4 mil 500 elementos, incluidos 2 mil 200 infantes de Marina.

Venezuela anunció el lunes el despliegue de 15 mil efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico. Además, convocó a los venezolanos a inscribirse a la milicia, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles, para contrarrestar las "amenazas" de Washington. Según él, eso reuniría a 4.5 millones de milicianos.

EU incauta más de 34 mil kilos de droga en el Pacífico y el Caribe

Este mismo martes, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que incautó más de 34 mil kilos de droga este verano en embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, lo que el servicio calificó como su mayor incautación, valorada en casi medio billón de dólares.

La agencia trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas cerca de las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, informó la Guardia Costera.

Algunas de las embarcaciones fueron avistadas por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje. La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todos los operativos.

El buque Hamilton de la Guardia Costera descargó el lunes en Port Everglades, Florida, un total combinado de 34 mil 500 kg de drogas, incluyendo aproximadamente 28 mil kg de cocaína y 6 mil 500 kg de marihuana incautadas por múltiples embarcaciones de la Guardia Costera.

