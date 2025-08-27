Más Información
Washington. El Ejército de Estados Unidos hizo públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al Océano Atlántico cerca de Venezuela.
En una de las imágenes, publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa, se observan dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.
En el paquete de fotografías se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras.
Lee también Venezuela moviliza a su Armada en aguas territoriales; denuncia ante la ONU despliegue militar de EU
Más de 4 mil militares, entre ellos unos 2 mil marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados por la administración del presidente Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, aunque la Casa Blanca aún no confirma los motivos de la movilización.
Los buques de transporte anfibio USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, así como los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson son parte del despliegue frente a las costas venezolanas, según la publicación especializada Military.com.
Los buques partieron del puerto de Norfolk, Virginia, después de regresar unos días antes para evitar el huracán "Erin" que se desarrollaba en la región.
EU vs los cárteles de la droga
Por el momento, el Pentágono no ha anunciado qué tipo de ejercicios o acciones planea llevar a cabo con el despliegue, pero el mismo responde a una orden ejecutiva firmada por Trump que autoriza al Departamento de Defensa de Estados Unidos a utilizar recursos de la fuerzas armadas para combatir a cárteles de droga catalogados como “terroristas”, como los venezolanos Tren de Aragua y Cartel de los Soles. Sobre éste último, Washington acusa que lo encabeza el propio régimen de Nicolás Maduro.
Lee también EU enviará más buques al Caribe contra narcotráfico
La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas denunció en una comunicación "la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América", y aseguró que el despliegue en el Atlántico de buques como "el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino (de propulsión) nuclear de ataque rápido", representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales".
El USS Lake Erie y el USS Newport News llegarán a la región a inicios de la próxima semana, dijeron diversas fuentes a medios estadounidenses.
En respuesta al despliegue militar norteamericano, el gobierno venezolano informó el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales.
