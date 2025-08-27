Más Información

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

"Cualquier investigación es buena"; Sheinbaum ve bien indagar nombres de implicados en sobornos de "El Mayo"

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Tráiler cargado con impresoras vuelca en Tlalnepantla; cierre en Gustavo Baz provoca caos vial

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Cada hora dos mujeres son violadas en México

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un tiroteo en una escuela católica de la ciudad, por el que se reportan "múltiples víctimas".

El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

De acuerdo con la cadena estadounidense CBS, que cita a fuentes de procuración de justicia, el tiroteo dejó al menos 20 víctimas. Un hospital en Minneapolis está atendiendo a cinco niños heridos en el ataque.

En tanto, ABC News señala que al menos dos personas murieron y 20 fueron trasladadas a centros hospitalarios.

A su vez, el gobernador del estado de , Tim Walz, informó sobre un este miércoles en una escuela católica de la ciudad.

"He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La confirmación del tiroteo llega tras una ola de falsas denuncias sobreen varias universidades del país, en pleno regreso a clases tras las vacaciones de verano.

Trump fue informado del tiroteo en Minneapolis; pide "rezar por todos los involucrados"

"Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible ", dijo Walz, sin dar detalles sobre posibles.

Previamente, el Departamento de Policía de la ciudad de Minneapolis informó que estaba respondiendo a un incidente relacionado con un tirador activo, según informó la cadena CBS, que confirmó también la presencia de muchas en el lugar del suceso.

El presidente Donald Trump indicó en su red Truth Social que fue informado sobre el "trágico tiroteo" en Mineápolis.

El mandatario estadounidense dijo que "la Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. "Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados".

De acuerdo con el propio Trump, "el FBI respondió rápidamente y está en el lugar" del tiroteo.

