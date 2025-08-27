Agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron esta mañana a un tiroteo en una escuela católica de la ciudad, por el que se reportan "múltiples víctimas".

El atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC.

De acuerdo con la cadena estadounidense CBS, que cita a fuentes de procuración de justicia, el tiroteo dejó al menos 20 víctimas. Un hospital en Minneapolis está atendiendo a cinco niños heridos en el ataque.

En tanto, ABC News señala que al menos dos personas murieron y 20 fueron trasladadas a centros hospitalarios.

A su vez, el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, informó sobre un tiroteo este miércoles en una escuela católica de la ciudad.

"He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La confirmación del tiroteo llega tras una ola de falsas denuncias sobre ataques armados en varias universidades del país, en pleno regreso a clases tras las vacaciones de verano.

Trump fue informado del tiroteo en Minneapolis; pide "rezar por todos los involucrados"

"Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia", dijo Walz, sin dar detalles sobre posibles víctimas.

Previamente, el Departamento de Policía de la ciudad de Minneapolis informó que estaba respondiendo a un incidente relacionado con un tirador activo, según informó la cadena CBS, que confirmó también la presencia de muchas ambulancias en el lugar del suceso.

El presidente Donald Trump indicó en su red Truth Social que fue informado sobre el "trágico tiroteo" en Mineápolis.

El mandatario estadounidense dijo que "la Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. "Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados".

De acuerdo con el propio Trump, "el FBI respondió rápidamente y está en el lugar" del tiroteo.

