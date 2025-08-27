Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó ayer una fuente estadounidense, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región del Caribe a próxima semana, según declaró la fuente a la AFP, bajo condición de anonimato.

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina “grupos narcoterroristas”.

USS Lake Erie. Foto: Especial y AP

Venezuela respondió que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales, en medio de la tensión con EU.

Las autoridades venezolanas informaron también la víspera la movilización de 15 mil efectivos a la frontera con Colombia para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una “escalada de acciones hostiles” la movilización de EU. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció en un video en redes sociales un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

Maduro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica. También ayer, Caracas denunció, a través de su misión ante Naciones Unidas —máxima representación del país en suelo estadounidense— una “escalada de acciones hostiles y amenazas” del gobierno de EU y expresó preocupación por la llegada prevista del submarino nuclear “de ataque rápido”.

USS Newport News Foto: Especial y AP

La delegación consideró el despliegue “una grave amenaza a la paz y seguridad regionales” y la presencia del submarino nuclear un “claro acto de intimidación”, y recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por EU, declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

Venezuela destaca que el USS Newport News es un submarino nuclear de “carácter ofensivo” y cuestiona su ingreso a la región “sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo”. No obstante, este tipo de submarinos no están diseñados para el transporte de cargamentos nucleares.

Al mismo tiempo, la Guardia Costera de EU descargó 34 toneladas de narcóticos incautados en los últimos cuatro meses en los océanos Atlántico y Pacífico en el puerto de Everglades (Florida), cantidad “suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población” del estado, y que supone una cifra récord para una sola descarga.

USS Gravely. Foto: Especial y AP

La agencia trabajó con el Departamento de Defensa en estas incautaciones, capturando 19 embarcaciones que transportaban drogas cerca de las Islas Galápagos de Ecuador, la costa de Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba, informó la Guardia Costera. Algunas de las embarcaciones fueron avistadas por aviones de patrulla marítima antes de ser interceptadas y registradas por equipos de abordaje. La Guardia Costera informó que 34 presuntos traficantes de drogas fueron detenidos, pero las autoridades no especificaron el número total de sospechosos detenidos en todos los operativos.

USS Jason Dunham. Foto: Especial y AP

USS Sampson. Foto: Especial y AP