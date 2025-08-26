Más Información

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

Consejeros del INE se reúnen con Pablo Gómez; inician diálogos rumbo a la reforma electoral

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Gobernador de Coahuila confirma retiro de visa a exsecretaria de Seguridad; tema de embarazo la posible razón

Gobernador de Coahuila confirma retiro de visa a exsecretaria de Seguridad; tema de embarazo la posible razón

Aranceles de Trump "exprimen" a estadounidenses: experto; pagan más por productos importados

Aranceles de Trump "exprimen" a estadounidenses: experto; pagan más por productos importados

Trump presidirá este miércoles una "gran reunión" sobre Gaza en la Casa Blanca; analizaría plan sobre "día después" de la guerra

Trump presidirá este miércoles una "gran reunión" sobre Gaza en la Casa Blanca; analizaría plan sobre "día después" de la guerra

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, , apelará un reciente fallo judicial que lo mantenía como responsable de fraude civil en su empresa pero invalidaba una multa millonaria que le fue impuesta en 2024, tras un juicio en Nueva York, según informaron este martes sus abogados.

La semana pasada, una corte de apelación invalidó por "excesiva" la multa de 454 millones de dólares impuesta por el juez Arthur Engoron a Trump y otros acusados, incluidos sus dos hijos mayores, en el caso por fraude en la Organización Trump que impulsó la fiscal de , Letitia James.

No obstante, en ese mismo fallo en apelación, el panel de magistrados mantuvo la sentencia de Engoron que declaraba a Trump y los otros acusados como responsables de fraude en la empresa y también las medidas cautelares que limitan durante tres años su capacidad para hacer negocios en el estado.

Lee también

Los abogados de Trump notificaron a un tribunal que apelarán esa parte del fallo que mantiene la sentencia y las medidas cautelares, para intentar que también sean invalidadas.

El proceso civil comenzó en 2023 con un sorprendente giro, ya que el juez Engoron declaró responsables de fraude a Trump y los otros acusados de manera sumaria antes de empezar el juicio, en el que se dirimieron cargos menores, algo que fue duramente criticado por estos.

Trump celebró la anulación de la multa, que no llegó a pagar íntegramente, como una nueva "victoria" en el plano judicial, y aprovechó para acusar a James, demócrata y una de sus mayores opositoras, de lanzar contra él una "cacería de brujas política", además de tachar al juez de "corrupto".

La propia James, que está siendo investigada por el , también anunció que apelaría ese fallo, refiriéndose a la multa invalidada, y reiteró que su "caso tiene mérito" porque los jueces apoyaron la conclusión: que "el presidente violó la ley".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia de conducir permanente se acaba el tiempo, este es el último día para tramitarla. Foto: Canva

Licencia de conducir permanente: se acaba el tiempo, este es el último día para tramitarla

Salario mínimo 2026: cuánto subirá y cuándo entra en vigor en México. Foto: Canva

Salario mínimo 2026: cuánto subirá y cuándo entra en vigor en México

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta? Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar / Infonavit

Infonavit y Vivienda del Bienestar: así puedes solicitar tu casa con 2 recámaras, baño y estacionamiento. ¿Cuánto cuesta?

Visa americana. Foto: iStock

Nuevas fechas para tramitar la visa americana de turista en agosto de 2025 y cuánto cuesta

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo. Foto: iStock

¿El 1 de septiembre es feriado en México? Esto dice la Ley Federal del Trabajo