Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apelará un reciente fallo judicial que lo mantenía como responsable de fraude civil en su empresa pero invalidaba una multa millonaria que le fue impuesta en 2024, tras un juicio en Nueva York, según informaron este martes sus abogados.
La semana pasada, una corte de apelación invalidó por "excesiva" la multa de 454 millones de dólares impuesta por el juez Arthur Engoron a Trump y otros acusados, incluidos sus dos hijos mayores, en el caso por fraude en la Organización Trump que impulsó la fiscal de Nueva York, Letitia James.
No obstante, en ese mismo fallo en apelación, el panel de magistrados mantuvo la sentencia de Engoron que declaraba a Trump y los otros acusados como responsables de fraude en la empresa y también las medidas cautelares que limitan durante tres años su capacidad para hacer negocios en el estado.
Los abogados de Trump notificaron a un tribunal que apelarán esa parte del fallo que mantiene la sentencia y las medidas cautelares, para intentar que también sean invalidadas.
El proceso civil comenzó en 2023 con un sorprendente giro, ya que el juez Engoron declaró responsables de fraude a Trump y los otros acusados de manera sumaria antes de empezar el juicio, en el que se dirimieron cargos menores, algo que fue duramente criticado por estos.
Trump celebró la anulación de la multa, que no llegó a pagar íntegramente, como una nueva "victoria" en el plano judicial, y aprovechó para acusar a James, demócrata y una de sus mayores opositoras, de lanzar contra él una "cacería de brujas política", además de tachar al juez de "corrupto".
La propia James, que está siendo investigada por el Departamento de Justicia, también anunció que apelaría ese fallo, refiriéndose a la multa invalidada, y reiteró que su "caso tiene mérito" porque los jueces apoyaron la conclusión: que "el presidente violó la ley".
