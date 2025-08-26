Más Información

¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo

¿Por qué es peligroso que Trump "despida" a la gobernadora de la Fed? Ningún presidente de EU se atrevió a hacerlo

El presidente de Estados Unidos,, dijo este martes que su Gobierno "muy pronto" tendrá "una mayoría" en la Junta de Gobernadores de la que permitirá un recorte de las tasas de interés por la que lleva tiempo abogando, lo que subraya su plan para influir abiertamente en una institución que por ley debe actuar con independencia.

"Tendremos una mayoría muy pronto. Y eso va a ser genial. Una vez que tengamos mayoría, el sector inmobiliario va a repuntar y será genial porque la gente está pagando un tipo de interés demasiado alto", dijo Trump durante una reunión con su gabinete en la que también habló del presidente de la Fed, , y de la gobernadora Lisa Cook, a la que ayer envió una carta notificando el despido.

La economista, a la que Trump ha hostigado acusándola de fraude inmobiliario sin que haya mediado una investigación, ya dijo que no abandonaría su puesto y anunció a través de su abogado que llevará la decisión del presidente a los tribunales.

Foto Ilustrativa: Archivo EL UNIVERSAL/ iStock
Foto Ilustrativa: Archivo EL UNIVERSAL/ iStock

"Tenemos a muy buena gente para ese puesto", respondió Trump, sin dar detalles, a cuenta de un posible reemplazo para Cook, una decisión en la que dijo que también participarán el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent, de hecho, quiso justificar la intromisión de la Administración en la labor de la Reserva Federal.

“La independencia de la Reserva Federal proviene de un acuerdo político entre la institución y el pueblo estadounidense. La confianza del público es lo único que le da credibilidad", argumentó Bessent, que añadió que Trump "está restaurando la confianza en el gobierno" y "tiene el mandato abrumador del pueblo estadounidense".

Trump también cargó nuevamente durante la reunión contra Powell, al que apoda "tardón".

El presidente lo acusó de no permitir despegar al sector inmobiliario debido a las tasas de interés, actualmente en un parámetro entre 4.5% y 4.25%, y consideró que "no es mala persona" pero que "tiene motivos" para no flexibilizar la política monetaria.

"Vamos a solucionar esto muy rápido. Afortunadamente, se irá muy pronto", en referencia al mandato de , que concluye en mayo de 2026.

