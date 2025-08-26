Un día después de que Ismael “El Mayo” Zambada se declarara culpable de narcotráfico en un tribunal de Nueva York, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se vanaglorió de que, el hombre de quien alguna vez se hizo una serie, ahora “morirá en prisión”.

Durante una reunión del presidente Donald Trump con su gabinete, Bondi dijo que “ayer ocurrió una gran victoria: "El Mayo" se declaró culpable y él, junto con [Joaquín] "El Chapo" (Guzmán), fue cofundador del Cártel de Sinaloa. Sobre estos tipos hay incluso una serie de Narcos en Netflix. Bueno, ahora sabemos el final: morirá en una prisión estadounidense"

Bondi calificó a “El Chapo”, quien cumple sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, y al “Mayo”, como “algunos de los peores narcotraficantes del mundo”. Subrayó que ahora, Zambada “cumplirá cadena perpetua. Y eso es muy importante, porque esos tipos y otros en todo el país, en todo el mundo, han traído a nuestro país drogas: cocaína, heroína, fentanilo y metanfetamina que están matando a nuestros chicos".

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante el juicio realizado en un tribunal federal este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal. Foto: EFE

"El Mayo" se declara culpable en EU

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos en Estados Unidos, reconoció el lunes haber fundado y encabezado una organización criminal -el Cartel de Sinaloa- de forma continuada desde enero de 1989 hasta enero de 2024 y haber conspirado, entre 2000 y 2012, en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico. Por cada uno de los cargos, se le puede condenar a cadena perpetua.

Asimismo, confesó que, desde el principio y hasta el final de su trayectoria criminal, sobornó a “policías, militares y políticos” a fin de que les permitieran operar el negocio de tráfico de drogas “libremente”. La sentencia se dará a conocer el 13 de enero de 2026.

El lunes, tras la declaración de culpabilidad, Bondi dijo que "es una victoria histórica para el Departamento de Justicia (...) El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión federal estadounidense, donde pertenece".,

