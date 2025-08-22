Más Información

Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena y José; narcotráfico, uso de armas exclusivas, entre sus delitos

Piden que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumentan cuestiones de seguridad

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

¡No olvides el paraguas! Activan triple alerta por lluvias en CDMX; Azcapotzalco se encuentra en color rojo

Lluvia, merch callejera y “esquites oficiales”: así calentaron motores los fans de Kylie Minogue rumbo al Palacio de los Deportes

Cambiará formato de trabajo entre gobierno y empresarios para revisión del T-MEC: Ebrard; espera finalizar plazo de 90 días

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

Estamos enviando más seguridad a Acapulco, afirma Sheinbaum; da banderazo a "Senderos de Paz"

Nace bebé capibara en Bioparque Estrella de Nuevo León; invitan a ciudadanos a visitarla

Enfrentamiento entre policías y hombres armados deja 12 muertos en Doctor Coss, Nuevo León; no reportan oficiales lesionados

Cae "El Snoopy", uno de los presuntos autores de masacre en bar "Los Cantaritos" de Querétaro; era objetivo prioritario

Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

El presidente colombiano informó sobre la captura del hermano del disidente y enemigo público número uno, Iván Mordisco: Luis Hernando Vera, quien fue detenido en el Peñón, Cundinamarca.

El mandatario publicó un video en X de la Policía sobre el operativo, bautizado como Medusa XII. En él se observa el seguimiento al hombre, su rastreo y la posterior captura en una sencilla casa rural.

"Salió de la zona de movilidad de alias Iván Mordisco para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas”, señala el informe de las autoridades.

Según su expediente, Vera acumulaba más de 11 años de trayectoria criminal y era coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las FARC en el centro y sur del país.

¿Qué se sabe de Iván Mordisco, líder guerrillero en Colombia?

De su hermano, Iván Mordisco, el último reporte de las autoridades lo ubica huyendo por el sur del país, a través de la espesa selva amazónica, tras resultar herido en un bombardeo en el río Caquetá. A la facción de las disidencias que comanda se les responsabiliza de ser las responsables del más reciente atentado terrorista en la , Marco Fidel Suárez, que dejó un saldo de seis personas muertas.

Su nombre aparece en el expediente de Fiscalía como uno de los presuntos determinadores del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial , el pasado 7 de junio.

Por su accionar criminal, la Fuerza Pública tiene la orden de ejercer la máxima presión para lograr su captura, por la que se ofrece una recompensa de más de 4 mil millones de pesos. En los últimos meses, el cerco se ha intensificado en la frontera sur del país.

Según el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, las operaciones se han desplegado en una región de más de 7 mil 500 kilómetros cuadrados de selva. Gracias a la cooperación binacional con Brasil, y Ecuador, en el último año se han reportado más de 30 combates en la zona, un aumento del 50 por ciento frente a periodos anteriores.

“Aquí no hay cese al fuego. Seguimos con operaciones sostenidas, articuladas con la Policía y nuestros aliados binacionales, para cerrar espacios a estas estructuras que afectan la seguridad y el bienestar de la población amazónica”, aseguró el general.

Por esta orden de máxima presión militar terminó cayendo su hermano y socio, Luis Hernando Vera, con cuya captura se espera golpear no sólo su estructura criminal, sino también su círculo más cercano.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual perteneceEL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

