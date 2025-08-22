El presidente colombiano Gustavo Petro informó sobre la captura del hermano del disidente y enemigo público número uno, Iván Mordisco: Luis Hernando Vera, quien fue detenido en el Peñón, Cundinamarca.

El mandatario publicó un video en X de la Policía sobre el operativo, bautizado como Medusa XII. En él se observa el seguimiento al hombre, su rastreo y la posterior captura en una sencilla casa rural.

"Salió de la zona de movilidad de alias Iván Mordisco para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas”, señala el informe de las autoridades.

Según su expediente, Vera acumulaba más de 11 años de trayectoria criminal y era coordinador de narcotráfico, finanzas criminales y logística de las disidencias de las FARC en el centro y sur del país.

¿Qué se sabe de Iván Mordisco, líder guerrillero en Colombia?

De su hermano, Iván Mordisco, el último reporte de las autoridades lo ubica huyendo por el sur del país, a través de la espesa selva amazónica, tras resultar herido en un bombardeo en el río Caquetá. A la facción de las disidencias que comanda se les responsabiliza de ser las responsables del más reciente atentado terrorista en la Base Aérea de Cali, Marco Fidel Suárez, que dejó un saldo de seis personas muertas.

Su nombre aparece en el expediente de Fiscalía como uno de los presuntos determinadores del magnicidio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio.

Por su accionar criminal, la Fuerza Pública tiene la orden de ejercer la máxima presión para lograr su captura, por la que se ofrece una recompensa de más de 4 mil millones de pesos. En los últimos meses, el cerco se ha intensificado en la frontera sur del país.

Según el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, las operaciones se han desplegado en una región de más de 7 mil 500 kilómetros cuadrados de selva. Gracias a la cooperación binacional con Brasil, Perú y Ecuador, en el último año se han reportado más de 30 combates en la zona, un aumento del 50 por ciento frente a periodos anteriores.

“Aquí no hay cese al fuego. Seguimos con operaciones sostenidas, articuladas con la Policía y nuestros aliados binacionales, para cerrar espacios a estas estructuras que afectan la seguridad y el bienestar de la población amazónica”, aseguró el general.

Por esta orden de máxima presión militar terminó cayendo su hermano y socio, Luis Hernando Vera, con cuya captura se espera golpear no sólo su estructura criminal, sino también su círculo más cercano.

