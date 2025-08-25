Más Información

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado

"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Falla elevador y arde supermercado; en un mes, dos plazas de la alcaldía BJ han suspendido actividades por incidentes de seguridad

Falla elevador y arde supermercado; en un mes, dos plazas de la alcaldía BJ han suspendido actividades por incidentes de seguridad

“El viernes nos fue del nabo, todo se inundó” dicen vecinos de El Marqués por lluvias atípicas en Querétaro

“El viernes nos fue del nabo, todo se inundó” dicen vecinos de El Marqués por lluvias atípicas en Querétaro

El capo mexicano, líder histórico y cofundador del a, se declarará culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York, después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para el capo mexicano de la droga.

Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con , lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el optó por no pedir la pena capital para el acusado, que fue entregado a EU el año pasado en una operación a la que siguen rodeando un mar de incógnitas.

La declaración de culpabilidad de "El Mayo" Zambada y de parece responder a un cambio de estrategia del Cártel de Sinaloa, que quiere evitar así la exposición pública de sus crímenes como la que supuso el muy mediático proceso contra el 'Chapo' Guzmán en en 2019.

Lee también

Sigue en vivo la audiencia de "El Mayo" Zambada

Mundo 10:08 AM

Llegan fiscales a la audiencia de "El Mayo"

Los fiscales encargados de la audiencia de Ismael "El Mayo" Zambada llegan a los tribunales.


Mundo 10:06 AM

México asegura que no hay inquietud por lo que "El Mayo" Zambada declare en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno no tiene inquietud por lo que el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada pudiera declarar en su audiencia programada para hoy en Estados Unidos.
“No (hay inquietud). Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana