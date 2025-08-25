El capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico y cofundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York, después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para el capo mexicano de la droga.

Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir la pena capital para el acusado, que fue entregado a EU el año pasado en una operación a la que siguen rodeando un mar de incógnitas.

La declaración de culpabilidad de "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López parece responder a un cambio de estrategia del Cártel de Sinaloa, que quiere evitar así la exposición pública de sus crímenes como la que supuso el muy mediático proceso contra el 'Chapo' Guzmán en Nueva York en 2019.

Sigue en vivo la audiencia de "El Mayo" Zambada

Mundo 10:08 AM Llegan fiscales a la audiencia de "El Mayo" Los fiscales encargados de la audiencia de Ismael "El Mayo" Zambada llegan a los tribunales.



Mundo 10:06 AM México asegura que no hay inquietud por lo que "El Mayo" Zambada declare en EU La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno no tiene inquietud por lo que el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada pudiera declarar en su audiencia programada para hoy en Estados Unidos.

“No (hay inquietud). Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

