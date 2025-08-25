Más Información
Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan
Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel
Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice
Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones
"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado
270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas
Falla elevador y arde supermercado; en un mes, dos plazas de la alcaldía BJ han suspendido actividades por incidentes de seguridad
El capo mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico y cofundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York, después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para el capo mexicano de la droga.
Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir la pena capital para el acusado, que fue entregado a EU el año pasado en una operación a la que siguen rodeando un mar de incógnitas.
La declaración de culpabilidad de "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López parece responder a un cambio de estrategia del Cártel de Sinaloa, que quiere evitar así la exposición pública de sus crímenes como la que supuso el muy mediático proceso contra el 'Chapo' Guzmán en Nueva York en 2019.
Lee también Ismael "El Mayo" Zambada se declarará culpable por crimen organizado, asegura Fiscalía de EU; enfrenta 24 cargos en total
Sigue en vivo la audiencia de "El Mayo" Zambada
Mundo 10:08 AM
Llegan fiscales a la audiencia de "El Mayo"
Los fiscales encargados de la audiencia de Ismael "El Mayo" Zambada llegan a los tribunales.
Mundo 10:06 AM
México asegura que no hay inquietud por lo que "El Mayo" Zambada declare en EU
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno no tiene inquietud por lo que el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada pudiera declarar en su audiencia programada para hoy en Estados Unidos.
“No (hay inquietud). Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
Lee también Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre
"El Mayo" Zambada se une al coro; acuerdos de culpabilidad convierten a 5 capos mexicanos en informantes clave de EU
desa/mgm